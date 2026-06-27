Πεντάμορφη Σενεγάλη διέλυσε το Ιράκ και αγκάλιασε τα νοκ άουτ του Μουντιάλ

Έριξε πεντάρα και πλησίασε στα νοκ άουτ η Σενεγάλη. Με το εντυπωσιακό 5-0 επιβλήθηκαν του Ιράκ οι Αφρικανοί για την 3η αγωνιστική του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με αποτέλεσμα να «κλειδώσει» την 3η θέση, φτιάχνοντας και τη διαφορά τερμάτων, καθώς έχει 8-6.

Η ομάδα του Τιό προηγήθηκε στο 4’ με τον Σεκ και από το 13’ αποκόμισε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω απευθείας κόκκινης στον Σουλάκα. Ο Σαρ έκανε στο 56’ το 2-0 και ακολούθως η Σενεγάλη πέτυχε τρεις γκολάρες. Οι δύο με σουτάρες του Π. Γκέιγ (59’, 71’) και η άλλη με τον Εντιαγέ (82’).

Το ματς

Ιδανικά ξεκίνησε την αναμέτρηση η Σενεγάλη, παίρνοντας προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Καμαρά εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Σεκ κυριάρχησε στον αέρα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Το έργο των Αφρικανών έγινε ακόμα πιο απλό στη συνέχεια, με τον Σουλάκα να αποβάλλεται στο 13’, έπειτα από τράβηγμα στον Μανέ που έφυγε τάχιστα στην αντεπίθεση. Αρχικά ο ρέφερι έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά την αναβάθμισε σε κόκκινη μέσω VAR.

Στο 14’ ο Μανέ εκτέλεσε φάουλ πολύ κοντά στην περιοχή, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Στο 33’ η Σενεγάλη είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Τζέικομπς να στέλνει την μπάλα λίγο έξω με διαγώνιο σουτ.

Η πρώτη φορά που κατάφερε να αγχώσει το Ιράκ τη Σενεγάλη ήταν στο 41’, μετά από λάθος του γκολκίπερ Ντιό, που παραλίγο να εκμεταλλευτεί o Αλ Χαμάντι. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μανέ παραλίγο να βάλει γκολάρα, αφού μετά από ατομική προσπάθεια έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία με σουτάρα.

Η Σενεγάλη συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να μην απειλείται. Της έφτασαν έντεκα λεπτά μετά την ανάπαυλα για να κάνει το 2-0. Ο Ικμπάλ έκανε δώρο την μπάλα, ο Καμαρά έφυγε κάθετα και γύρισε για τον Σαρ που με προβολή βρήκε δίχτυα.

Ο Π. Γκέιγ ανέλαβε δράση στη συνέχεια, πετυχαίνοντας δύο γκολάρες. Με… τηλεκατευθυνόμενο σουτ στο 59’ και βολέ στο 71’ λίγο έξω από την περιοχή.

Ο Εντιαγέ με «κεραυνό» στο 82ο λεπτό νίκησε τον Χασάν για το 5ο τέρμα της ομάδας του, που την έφερε στο +2 στη διαφορά τερμάτων.

MVP: Ο Π. Γκέιγ με δύο γκολάρες κλείδωσε τη νίκη για τη Σενεγάλη, ενώ γενικότερα ξεδίπλωσε την ποιότητά του μέσα στο ματς.

Οι συνθέσεις

Σενεγάλη: Ντιαό, Σεκ (58' Σις), Γιάκομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα Γκέιγ, Λ. Καμαρά (56' Τζάκσον), Ντιαρά (56' Παπέ Γκέιγ), Μανέ, Σαρ (81' Ντιαό) και Εμπαγιέ (56' Εντιαγιέ).

Ιράκ: Μπασίλ (46' Τζαλάλ), Σουλάκα, Χασίμ, Ντόκσι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ (67' Γιάκομπ), Αλαμάρι, Αλχαμάντι (57' Αλ Γιουσίφ), Κουασέμ (16' Γιουνούς) και Γιασίμ (57' Μακνάζι).

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

1η αγωνιστική

16 Ιουνίου

Γαλλία-Σενεγάλη 3-1

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ-Νορβηγία 1-4

2η αγωνιστική

23 Ιουνίου

Γαλλία-Ιράκ 3-0

Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2

3η αγωνιστική

26 Ιουνίου

Νορβηγία-Γαλλία 1-4

Σενεγάλη-Ιράκ 5-0

Η Βαθμολογία:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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