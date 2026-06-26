Μουντιάλ 2026: Στην Ατλάντα τα πιο προσιτά «πακέτα» σε μετακίνηση και γήπεδο

Ενώ το Μουντιάλ 2026 έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις υψηλές τιμές εισιτηρίων και υπηρεσιών, η Ατλάντα αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις, προσφέροντας στους φιλάθλους χαμηλό κόστος μετακίνησης, δωρεάν εκδηλώσεις και ιδιαίτερα προσιτές τιμές εντός του γηπέδου.

Το Atlanta Stadium, έδρα των Ατλάντα Φάλκονς και της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετείται άμεσα από το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Η εταιρεία MARTA διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές των εισιτηρίων της καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ σε μικρή απόσταση από το γήπεδο λειτουργεί και η δωρεάν Fan Fest για τους φιλάθλους.

«Βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση. Υπάρχουν χιλιάδες δωμάτια ξενοδοχείων σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια, δύο σταθμοί μετρό δίπλα στο γήπεδο και άμεση σύνδεση με το αεροδρόμιο», δήλωσε ο διευθυντής λειτουργίας του σταδίου, Ντίτμαρ Έξλερ.

Παρότι οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται αποκλειστικά από τη FIFA και τους διοργανωτές των εκδηλώσεων, η διοίκηση του γηπέδου έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλές τις τιμές των προϊόντων που διαθέτει στους επισκέπτες.

Η συγκεκριμένη πολιτική εφαρμόζεται από την έναρξη λειτουργίας του σταδίου το 2017. Σύμφωνα με τον Έξλερ, οι τιμές των προϊόντων εντός του γηπέδου παραμένουν αντίστοιχες με εκείνες που συναντά κανείς στην πόλη. Ένα αναψυκτικό με απεριόριστες δυνατότητες για να το γεμίσεις ξανά κοστίζει δύο δολάρια, όπως και ένα χοτ ντογκ, ενώ υπάρχουν ακόμη αρκετά προϊόντα με αντίστοιχα χαμηλή τιμολόγηση.

«Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για τον φίλαθλο. Δεν θεωρούμε σωστό να πληρώνει περισσότερο κάποιος μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται μέσα στο γήπεδο», τόνισε ο Έξλερ. Η πολιτική αυτή δεν άλλαξε ούτε με αφορμή την αυξημένη προσέλευση φιλάθλων από όλο τον κόσμο για το Μουντιάλ, με τη διοίκηση του σταδίου να επισημαίνει πως οι συγκεκριμένες τιμές θα διατηρηθούν και στο μέλλον.

«Είναι η δική μας δέσμευση απέναντι στους φιλάθλους. Στην Ατλάντα πιστεύουμε στη φιλική προς τον κόσμο τιμολογιακή πολιτική και σε αυτό που αποκαλούμε “ νότια φιλοξενία”», κατέληξε ο επικεφαλής λειτουργίας του γηπέδου.

Πηγή: skai.gr

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