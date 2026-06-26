Ουσμάν Ντεμπελέ από άλλον πλανήτη, έδωσε ξανά σκορ ασφαλείας στη Γαλλία!

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «τρικολόρ» καθώς σε διάστημα 25 λεπτών πέτυχε χατ τρικ απέναντι στη Νορβηγία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Μετά λοιπόν τα δυο υπέροχα τέρματα που πέτυχε στο 7ο και στο 20ο λεπτό, ο Ντεμπελέ «τρίτωσε» την επαφή του με τα δίχτυα σκοράροντας με ένα ονειρώδες πλασέ εκτός περιοχής για το 3-1!

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