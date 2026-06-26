Μουντιάλ 2026: Μη βάζετε ιδέες στον Ινφαντίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ημίχρονο του αγώνα Γαλλίας-Ιράκ κράτησε περίπου δύο ώρες λόγω διακοπής εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης στη Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με νέες οδηγίες της FIFA που απαιτούν αναμονή μέχρι να σταματήσει η κακοκαιρία.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι θεατές αποχώρησαν από τις κερκίδες και τα καταστήματα εντός του γηπέδου αύξησαν την κίνηση τους, ωφελώντας κυρίως τα κυλικεία.

Οι δημοσιογράφοι της γερμανικής τηλεόρασης βρέθηκαν απροετοίμαστοι να καλύψουν τον πολύωρο χρόνο αναμονής, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης σχεδίου για τέτοια απρόοπτα, πιθανόν με πωλήσεις επιπλέον χρόνου διαφημίσεων.

Το «δίωρο ημίχρονο» του αγώνα Γαλλίας-Ιράκ ως εικόνα από το μέλλον; Όσο πιο τηλεοπτικό γίνεται το ποδόσφαιρο τόσο θα αυξάνονται τα διαλείμματα, προς όφελος της τηλεόρασης, αλλά και των κυλικείων των γηπέδων.

Τo δεύτερο παιχνίδι της Γαλλίας, η δεύτερη παράσταση του Εμπαπέ έμελλε να συνοδευτεί από μια μουντιαλική πρωτοτυπία. Το ημίχρονο κράτησε για περίπου ένα δίωρο, αφού σύμφωνα με τις νέες ντιρεκτίβες της FIFA οι πρωταγωνιστές έπρεπε να περιμένουν στα αποδυτήρια μέχρι να «περάσει η μπόρα», που χτύπησε την Φιλαδέλφεια αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Κι αυτό αν και μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου παίχτηκε ακριβώς με τέτοιες συνθήκες. Με καταρρακτώδη βροχή και δυνατό άνεμο. Οι κερκίδες άδειασαν για πάνω από μια ώρα και μετά οι θεατές έπρεπε να επιστρέψουν στις θέσεις τους για να συνεχιστεί ο αγώνας. Προφανώς αυτή ήταν η «τυχερή μέρα» για τα μπαρ του γηπέδου.

Στιγμές αμηχανίας στο στούντιο

Άτυχοι ή μάλλον απροετοίμαστοι ήταν οι δημοσιογράφοι στο στούντιο της γερμανικής τηλεόρασης που συνήθως περιορίζονται στο να πουν δυο τρεις προτάσεις πριν πασάρουν τις διαφημίσεις και ξαφνικά έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν για να καλύψουν τον χρόνο που δεν περνούσε με τίποτα. Την επόμενη φορά θα υπάρχει μάλλον «Σχέδιο Β». Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν στο μέλλον να πουλάνε options για περισσότερο χρόνο διαφήμισης σε περίπτωση απρόοπτων συμβάντων.



Η διαφορά δυναμικότητας των Les Bleus με την ομάδα από το Ιράκ ήταν αρκετά εμφανής ήδη από την αρχή, έτσι ώστε δύσκολα θα ισχυριστεί κανείς ότι η διακοπή αυτή μπορεί να προκάλεσε οποιαδήποτε αλλοίωση του αποτελέσματος.



Το περιστατικό προκάλεσε αρκετά και συνήθως σατιρικά σχόλια και στη Γερμανία. Για παράδειγμα το μπλογκ της taz του Βερολίνου ειρωνευόμενο την κατάσταση «πρότεινε» να παγιωθεί στο μέλλον η διεύρυνση του χρόνου των ημιχρόνων: «Δεν χρειάζεται να είναι δύο ώρες. Μία ώρα θα ήταν αρκετή. Οι τηλεοπτικοί μας συνεργάτες, οι οποίοι κάνουν φανταστική δουλειά για το λαμπρό μέλλον του αθλήματός μας και στη Γερμανία είναι ενθουσιασμένοι με το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα μπορούσαν να προβάλουν ακόμη περισσότερες διαφημίσεις για το ποδόσφαιρο και για ένα ή δύο από τα προϊόντα τους».

Πολλά διαλείμματα και λίγη μπάλα

Θα μπορούσαν επίσης να καθιερωθούν στα ημίχρονα και μουσικά σόου με την εμφάνιση της Σακίρα ή της Τζένιφερ Λόπεζ, λέει το σχόλιο κάτι που έως ένα βαθμό θα δικαιολογούσε τις τιμές των εισιτηρίων ή ακόμα καλύτερα θα αποτελούσε την πιο πειστική δικαιολογία για να ακριβύνουν ακόμα περισσότερο. Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο υπολογίζει τα έσοδα αυτού του Μουντιάλ σε 13 δισεκατομμύρια δολάρια και πάνω. Το ποσοστό από τα εισιτήρια και τις παροχές φιλοξενίας στα γήπεδα (Hospitality) αποτελεί το 34% ενώ τη μερίδα του λέοντος προσφέρουν και πάλι τα τηλεοπτικά δικαιώματα με 44%. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να μεγαλώσει κι άλλο και τους δυο αυτούς «κουμπαράδες».

Όλοι χρειάζονται ενυδάτωση

Μια άλλη ιδέα που προτείνει η εφημερίδα στον κύριο Ινφαντίνο είναι να μεγαλώσουν και τα διαλείμματα ενυδάτωσης (cooling break). Δεν χρειάζεται να πίνουν μόνο οι παίκτες. Μπορούν να πίνουν και οι οπαδοί, συνεπώς θα πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να πάνε στο κυλικείο για να ανεφοδιαστούν με πόσιμα προϊόντα. Όσο όλα τα παραπάνω να ακούγονται αστεία κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το πολύ πιθανό ενδεχόμενο το περιστατικό της Δευτέρας να έδωσε ιδέες στην ηγεσία της FIFA.



Από την άλλη υπάρχει η υποψία ότι το συγκεκριμένο σχόλιο μπορεί να έχει άλλους σατανικούς σκοπούς. Να παρασύρει τον κύριο Ινφαντίνο σε ένα τόσο μεγάλο ξεχείλωμα του αθλήματος, της διοργάνωσης, των αγώνων που στο τέλος ο κόσμος να αρχίζει να βαριέται και να σταματήσει να ασχολείται επιστρέφοντας στα γήπεδα των ομάδων της γειτονιάς του. Αλλά γεμάτα στάδια θα μπορείς πλέον να δείχνεις και με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: Deutsche Welle

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