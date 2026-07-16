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Παραλίγο διάρρηξη στο σπίτι του Γιαμάλ την ώρα του ημιτελικού με τη Γαλλία

Λίγο ακόμα και θα έπεφτε θύμα διάρρηξης ο Λαμίν Γιαμάλ την ώρα που αγωνιζόταν με την Ισπανία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Γαλλία

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Γιαμάλ

Παραλίγο και θα έπεφτε θύμα διάρρηξης ο Λαμίν Γιαμάλ. Την ώρα που ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα αγωνιζόταν με την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ κόντρα στη Γαλλία το βράδυ της Τρίτης, στη Βαρκελώνη κλέφτες επιχείρησαν να εισβάλουν στην έπαυλή του. Η διάρρηξη δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς οι ιδιωτικοί φύλακες του παίκτη εντόπισαν την απόπειρα μέσα από τις κάμερες ασφαλείας κι έδιωξαν τους κλέφτες.

«Η ομάδα ιδιωτικής ασφαλείας του Γιαμάλ υπέβαλε καταγγελία στην αυτόνομη αστυνομική δύναμη της Καταλονίας και στο Τμήμα Ποινικών Ερευνών της αστυνομίας, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνα, με την υποψία να είναι πως οι κλέφτες προσελκύστηκαν από τη γνωστή συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών του ποδοσφαιριστή», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λαμίν Γιαμάλ Ισπανία Γαλλία Μουντιάλ 2026 διάρρηξη
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