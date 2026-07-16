Με μια ανεπανάληπτη ανατροπή, η Αργεντινή τούμπαρε 2-1 την Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου την περιμένει η Ισπανία (19/07, 22:00).



Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «αλμπισελέστε», ο Λιονέλ Μέσι. Ο ηγέτης της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι μοίρασε δύο ασίστ και μετά το τέλος του αγώνα, όντας φανερά συγκινημένος αναφέρθηκε με υπέροχα λόγια στον Ντιέγκο Μαραντόνα, που δεν βρίσκεται στη ζωή αλλά όπως δήλωσε ο 39χρονος απολαμβάνει την επιτυχία της Αργεντινής από εκεί ψηλά.

🚨❤️ Leo Messi: "I’m sure Diego is enjoying this so much from up above. For him, this was always a very special day, and being able to give him this joy… I hope he celebrates it however he wants from up there and enjoys it.



"This is a gift for him too.



“We’re lucky to have… pic.twitter.com/XBVpDzpsVE July 16, 2026

«Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει τόσο πολύ από εκεί ψηλά. Για εκείνον, αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον. Ελπίζω να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει.



Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Ντιέγκο. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του και ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

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