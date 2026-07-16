Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέσι: «Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει από εκεί ψηλά - Ξέρω ότι με αγαπούσε»

Συγκίνησε ο Λιονέλ Μέσι μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μέσι

Με μια ανεπανάληπτη ανατροπή, η Αργεντινή τούμπαρε 2-1 την Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου την περιμένει η Ισπανία (19/07, 22:00).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «αλμπισελέστε», ο Λιονέλ Μέσι. Ο ηγέτης της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι μοίρασε δύο ασίστ και μετά το τέλος του αγώνα, όντας φανερά συγκινημένος αναφέρθηκε με υπέροχα λόγια στον Ντιέγκο Μαραντόνα, που δεν βρίσκεται στη ζωή αλλά όπως δήλωσε ο 39χρονος απολαμβάνει την επιτυχία της Αργεντινής από εκεί ψηλά.

«Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει τόσο πολύ από εκεί ψηλά. Για εκείνον, αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον. Ελπίζω να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει.

Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Ντιέγκο. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του και ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιονέλ Μέσι Mundial 2026 Αγγλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark

Απόρρητο