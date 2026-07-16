Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πειθαρχικής δίωξης από τη FIFA βρίσκεται η Αργεντινή, μετά την κίνηση των ποδοσφαιριστών της να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ με πανό υπέρ των διεκδικήσεων της χώρας τους στα Νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνες).

Οι κάτοχοι του τροπαίου πέτυχαν εντυπωσιακή ανατροπή στον ημιτελικό της Ατλάντα, επικρατώντας της Αγγλίας του Τόμας Τούχελ με 2-1 χάρη σε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες της «αλμπισελέστε» πανηγύρισαν κρατώντας πανό με τη φράση «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες»).

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: LA SELECCIÓN LLEVÓ UNA BANDERA REIVINDICANDO LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIFA. pic.twitter.com/GEjsUbkEb1 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

Τα Νησιά Φόκλαντ, βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο Ατλαντικό, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής.

Οι δύο χώρες πολέμησαν για τον έλεγχο του συμπλέγματος των νησιών, που βρίσκεται περίπου 480 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές της Αργεντινής, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1982. Η σύγκρουση διήρκεσε 74 ημέρες και κόστισε τη ζωή σε 655 Αργεντινούς και 255 Βρετανούς στρατιώτες, ενώ σκοτώθηκαν και 3 κάτοικοι των νησιών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η FIFA καλείται να εξετάσει αντίστοιχη υπόθεση. Το 2014 η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχε επιβάλει πρόστιμο 20.000 λιρών στην Ομοσπονδία της Αργεντινής, όταν οι διεθνείς της είχαν εμφανιστεί πριν από φιλικό παιχνίδι με τη Σλοβενία κρατώντας πανό με το ίδιο ακριβώς μήνυμα.

Τότε, η FIFA είχε κρίνει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια παραβίαζε τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων και ανάρμοστης συμπεριφοράς ομάδας.

Οι δηλώσεις της αντιπροέδρου

Μετά τη νίκη επί της Αγγλίας, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αγώνας», συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο που φέρεται να δείχνει Αργεντινούς στρατιώτες.

«Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Απαγόρευσαν να τις φέρουμε στο γήπεδο, αλλά ξέχασαν ότι τις κουβαλάμε στο αίμα και στην καρδιά μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό, η ίδια είχε δηλώσει πως η αναμέτρηση ήταν και μια ευκαιρία «να μπουν οι εισβολείς στη θέση τους».

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής είχαν ήδη τραγουδήσει συνθήματα που αναφέρονταν στις Μαλβίνες, αλλά και στους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι, μετά τη δραματική νίκη με 3-2 επί της Αιγύπτου στη φάση των «16».

Από την πλευρά του, πάντως, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι είχε ξεκαθαρίσει πριν από τον ημιτελικό ότι δεν επιθυμεί να συνδέσει το ποδόσφαιρο με την πολιτική.

«Πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν πρόκειται να μπερδέψω τα δύο ζητήματα, ιδιαίτερα από σεβασμό σε όσα συνέβησαν πριν από τόσα χρόνια», είχε δηλώσει.

«Ήταν μια πολύ θλιβερή περίοδος της ιστορίας μας και δεν μπορούμε να αλλάξουμε όσα έγιναν. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πόλεμοι που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και όλοι καταδικάζουμε την ύπαρξή τους. Φυσικά και θυμόμαστε εκείνους που χάθηκαν, όμως αυτό είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και δεν πρέπει να συγχέουμε τα δύο».

Ο ημιτελικός διεξήχθη υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, εξαιτίας της ιστορικής και πολιτικής φόρτισης που συνοδεύει κάθε αναμέτρηση ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Πηγή: skai.gr

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