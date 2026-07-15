Έφυγε σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών.

Το ψηλό, κομψό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, που έφερε αέρα ανανέωσης στον χώρο του ελληνικού θεάματος τη δεκαετία του 1950, κατάφερε να γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς με 90 θεατρικά έργα, πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές στο βιογραφικό της.

Η επιτυχία της, ειδικά στο παλιό εμπορικό σινεμά, ήταν τεράστια και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες θα είναι για πάντα η «Ελενίτσα» της κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα», η μπριόζα «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η τρισχαριτωμένη και πιο γοητευτική από ποτέ Λιλή στη «Σοφερίνα», αλλά και η αιθέρια Ισμήνη στην «Αντιγόνη», δίπλα στο θηρίο της υποκριτικής Ειρήνη Παπά.

Πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, η Μάρω Κοντού θα παίξει με άνεση από κωμωδίες, κομεντί και φάρσες, μέχρι δράματα και περιπέτειες, δίπλα σε όλους τους σημαντικότερους ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά, αλλά και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες.

Συνεργάστηκε με πολλούς σκηνοθέτες, ενώ αυτός που της έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση στη μακρά καριέρα της ήταν ο Γιώργος Τζαβέλλας, δίνοντάς της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπέροχη κομεντί «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Ανδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου

Η Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και είχε καταγωγή από τα ιστορικά Ψαρά.

Από τις κλασικές σπουδές στο «εξαιρετικό ταλέντο» του Εθνικού

Αποφοίτησε από το Γ' Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη και στη συνέχεια σπούδασε στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, το πάθος της για την κίνηση την οδήγησε στην Κρατική Σχολή Χορού, από όπου αποφοίτησε εξασφαλίζοντας μάλιστα υποτροφία για τη φημισμένη σχολή HLADEK στη Γερμανία.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε το 1954 ως μέλος του χορού Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε έως το 1958. Η επίσημη αναγνώριση της αξίας της ήρθε λαμβάνοντας την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως «εξαιρετικό ταλέντο» από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1959 δίπλα στον κορυφαίο Δημήτρη Χορν στο έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Η «Ελενίτσα» που έγραψε ιστορία δίπλα στον «Αντωνάκη»

Σε μια χρυσή καριέρα, η Μάρω Κοντού πρωταγωνίστησε συνολικά σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ερμηνεύοντας ρόλους τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ρεπερτορίου.

Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της στον κινηματογράφο ήρθε το 1965, όταν υποδύθηκε την «Ελενίτσα» (κυρία Κοκοβίκου) στην αριστουργηματική κωμωδία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Το κινηματογραφικό της ζευγάρι με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος ενσάρκωσε τον «Αντωνάκη» άφησε εποχή.

Η παρουσία της στη μικρή οθόνη υπήρξε εξίσου σημαντική. Από τις ιστορικές σειρές «Χαρούμενη Κυριακή» (1972) και το θρυλικό «Λούνα Παρκ» (1974-1981), μέχρι τις επιτυχίες των '90s όπως το «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες» (1992-1994), η ηθοποιός κράτησε αμείωτη την αγάπη του κοινού. Το 1990 δοκιμάστηκε με επιτυχία και στον ρόλο της παρουσιάστριας στην εκπομπή συνεντεύξεων «Χωρίς παρεξήγηση» στην ΕΤ2, κάνοντας πρεμιέρα με καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Η καλλιτεχνική της ενέργεια παρέμενε αστείρευτη, γεγονός που αποδείχθηκε με την ερμηνεία της στην επιτυχημένη δραματική σειρά «Η Γη της Ελιάς» στο Mega (2021-2026).

Πέρα από το σανίδι και τις κάμερες, η Μάρω Κοντού ασχολήθηκε ενεργά με τη ζωγραφική, έχοντας μάλιστα παρουσιάσει τα έργα της σε ατομική έκθεση στην γκαλερί «Αντήνωρ» το 1993. Έργο της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Πολιτική σταδιοδρομία και κοινωνική προσφορά

Η Μάρω Κοντού υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε την προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού «Αθήνα 9.84» (1995-2002), αφήνοντας το δικό της στίγμα στα ερτζιανά της πόλης.

Η ενασχόληση με την πολιτική

Υπήρξε βουλευτής στην Α' Αθηνών, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου 1999, μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θώκο τον Ιανουάριο του 2007, ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών και δεν εξελέγη.

Παράλληλα με το πολιτικό της έργο, επέδειξε βαθιά κοινωνική ευαισθησία προσφέροντας τις υπηρεσίες της για δύο χρόνια (2004-2006) από τη θέση της προέδρου του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».

Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Πηγή: skai.gr

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