«Νόμοι της καρδιάς»: H Αζρά έρχεται αντιμέτωπη με την ερωμένη του Σεργκέν - Δείτε trailer

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, η Αζρά πρέπει να διαχειριστεί το προσωπικό της δράμα και μία επαγγελματική υπόθεση που θα κρίνει πολλά περισσότερα από ότι φαντάζεται. Ταυτόχρονα, η Τσολπάν αναζητά λύσεις για να σώσει το δικηγορικό της γραφείο...

Οι αποδείξεις που αναζητούσε η Αζρά για την απιστία του συζύγου της βγαίνουν στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο. Όμως, το προσωπικό της δράμα θα πρέπει να περιμένει για λίγο, γιατί το πολύκροτο διαζύγιο του επιχειρηματία κ. Αλπάι Μπερκσόι πρόκειται να εκδικαστεί πολύ σύντομα. Η Αζρά δεν έχει καταφέρει ακόμα να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για την κρυφή περιουσία του. Έτσι, θα αναγκαστεί να δεχτεί τη βοήθεια του Σεργκέν, που έχει ευχέρεια στην έρευνα οικονομικών δραστηριοτήτων. Η κα Τσολπάν ξεκινά συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση με άλλο δικηγορικό γραφείο, σαν μια ύστατη προσπάθεια να σώσει το δικό της

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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