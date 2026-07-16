Στον «πάγο» η έρευνα των ΗΠΑ για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν

Τον Φεβρουάριο του 2026, μια πυραυλική επίθεση έπληξε δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ του Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερες από 160 μαθήτριες. Πέντε μήνες μετά, και παρά τη διεθνή κατακραυγή, δεν υπάρχει ακόμα κανένα επίσημο πόρισμα για το ποιος ευθύνεται για μία από τις φονικότερες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ, το CNN αποκαλύπτει ότι η έρευνα βρίσκεται στα χέρια της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από τη θανατηφόρα επιδρομή, είχαν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα στάδια της έρευνας, τα οποία επικεντρώνονταν στο να απαντηθεί το αν η επιδρομή είχε συγκεκριμένο στόχο. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι ΗΠΑ ίσως φέρουν την ευθύνη για το πλήγμα.

Ωστόσο, το τρίτο και πιο κρίσιμο στάδιο της έρευνας δεν διετάχθη ποτέ. Υπό κανονικές συνθήκες, σε αυτή τη φάση η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DIA) των ΗΠΑ εξετάζει δορυφορικές εικόνες και άλλες διαθέσιμες πηγές, προκειμένου να καταλήξει σε μια ολιστική και αντικειμενική εκτίμηση για το τι ακριβώς συνέβη. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που ακολουθείται πάντα μετά από τόσο σοβαρά περιστατικά, όμως η έναρξή της δεν έχει εγκριθεί μέχρι και σήμερα.

Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε η διεξαγωγή μιας ξεχωριστής, ανεξάρτητης έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν έχουν «κλειδωθεί» στα αρχεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), με πρόσβαση σε αυτές να έχει μόνο μια μικρή ομάδα ανώτατων αξιωματικών.

«Δεν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση. Η CENTCOM έθεσε την έρευνα υπό αυστηρό περιορισμό και εμπόδισε οποιονδήποτε να την εξετάσει», δήλωσε μία από τις πηγές στο CNN. Από την πλευρά του, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας περιορίστηκε να δηλώσει στο δίκτυο πως «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» και ότι «δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω προς ανακοίνωση αυτή τη στιγμή».

Ήδη από την πρώτη εβδομάδα μετά το πλήγμα και την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων της εξέτασης, είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται στοιχεία που έδειχναν ότι ο αμερικανικός στρατός χτύπησε κατά λάθος το δημοτικό σχολείο. Το λάθος οφειλόταν πιθανώς σε εσφαλμένες πληροφορίες, καθώς η τοποθεσία θεωρούνταν εσφαλμένα ναυτική βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 168 παιδιά και 14 ενήλικες.

Μέχρι τις αρχές Ιουλίου, το Πεντάγωνο δεν είχε ζητήσει από την DIA να προχωρήσει στην τρίτη και τελική φάση αξιολόγησης, έναν ρόλο που η υπηρεσία αναλαμβάνει σχεδόν πάντα. Η DIA είχε κληθεί να συμμετάσχει μόνο στην αρχική, πιο επιφανειακή εξέταση των στοιχείων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως είναι πρωτοφανές να μην διεξάγονται διεξοδικοί έλεγχοι και εσωτερική έρευνα για μια τόσο σοβαρή επιδρομή.

«Το Πεντάγωνο προσπαθεί να περιορίσει την επικοινωνιακή και πολιτική ζημιά», εξήγησε η πρώτη πηγή. Πρόσθεσε δε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο και τη CENTCOM ήθελαν πάση θυσία να αποφύγουν την επανάληψη ενός σκηνικού που είχε διαδραματιστεί περίπου έναν χρόνο πριν. Τότε, το CNN είχε αποκαλύψει απόρρητη αξιολόγηση της DIA, η οποία έδειχνε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν είχαν καταφέρει να εξαλείψουν τις δυνατότητες του καθεστώτος, διαψεύδοντας και υπονομεύοντας τις δημόσιες θριαμβολογίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Fox News αν δεσμεύεται να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα της έρευνας, εμφανίστηκε διστακτικός.

«Θα πρέπει να μιλήσω με τους στρατηγούς… Δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορέσει ποτέ να πει με βεβαιότητα τι συνέβη εκεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια οριστική έκθεση», πρόσθεσε όταν πιέστηκε για το αν θα δώσει το πόρισμα στη δημοσιότητα, επαναλαμβάνοντας: «Δεν ξέρω, θα πρέπει πρώτα να ρωτήσω τους στρατηγούς».

Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι «είναι πιθανό» η χρήση λάθος πληροφοριών ή κάποιο ανθρώπινο λάθος των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της έντονης φάσης των επιχειρήσεων να οδήγησε στο μοιραίο χτύπημα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έσπευσε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Υπονόησε μάλιστα ότι οι δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν θραύσματα αμερικανικού πυραύλου στα συντρίμμια του σχολείου θα μπορούσαν να είναι «κατασκευασμένες από τεχνητή νοημοσύνη», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κανένα απολύτως στοιχείο που να στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό.

Πηγή: skai.gr

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