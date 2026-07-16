«Ψηφιακό χάος» επικρατεί την Πέμπτη στην Ιαπωνία, με τα προβλήματα να συνεχίζονται ακόμη. Η κατάρρευση του συστήματος επεξεργασίας των πιστωτικών καρτών διέκοψε τις πληρωμές σε όλη την χώρα ανέφερε το Kyodo News.

Πολίτες και τουρίστες δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αγορές σε καταστήματα ψιλικών και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι επιβάτες δεν μπορούσαν να αγοράσουν εισιτήρια για τους συρμούς των τρένων. Οι επιβάτες στο Τόκιο δεν μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Mobile Pasmo για πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η αιτία του τεχνικού προβλήματος παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, η Mitsubishi UFJ NICOS Co, ένας από τους κύριους παρόχους πιστωτικών καρτών, δήλωσε ότι το πρόβλημα «ξεκίνησε γύρω στις 8 π.μ. (τοπική ώρα 2 π.μ. ώρα Ελλάδας), όταν οι πληρωμές με κάρτα δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν σε ορισμένους εμπόρους».

Ένας άλλος πάροχος, η Sumitomo Mitsui Card Co., ανέφερε παρόμοια προβλήματα.

Μέχρι στιγμής, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί πλήρως. Η διακοπή συνεχίζει να επηρεάζει τις συναλλαγές σε αρκετά καταστήματα και τις ψηφιακές πληρωμές στα μέσα μεταφοράς, με τις εταιρείες να ζητούν την κατανόηση των καταναλωτών μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.

Οι μεγάλες εταιρείες έκδοσης καρτών καθώς και οι αρχές εργάζονται πυρετωδώς για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων και τη διερεύνηση των αιτιών της βλάβης.

Πηγή: skai.gr

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