Μέσι: Ένας αγώνας μένει για το «τέλειο τέλος»

Το Mercedes-Benz Stadium ίσως να μην ξαναδεί ποτέ δύο ανατροπές σαν αυτές που σκηνοθέτησε ο Λιονέλ Μέσι στην Ατλάντα.

Η πρώτη ήταν μια αμφιλεγόμενη ανατροπή επί της Αιγύπτου ενώ έχανε με δύο γκολ.

Η δεύτερη, ένα αστραπιαίο θαρραλέο χτύπημα που έφερε τη δόξα στα τελευταία λεπτά το οποίο έφτανε για να νικήσει την Αγγλία με 2-1 και να εξασφαλίσει έτσι μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το εθνικό στάδιο της Αργεντινής είναι το Estadio Mâs Monumental στο Μπουένος Άιρες, αλλά η έδρα των Atlanta Falcons του NFL μπορεί να αποτελέσει το νέο αγαπημένο τους δεύτερο σπίτι.

Ή, ίσως πιο κατάλληλα για τον κολακευτικό σεβασμό που αποδίδεται στον Μέσι και τη συνεχιζόμενη ευλάβεια προς τον αείμνηστο Ντιέγκο Μαραντόνα, θα γίνει ένας τόπος λατρείας, ένας τόπος όπου θα θυμούνται τα θαύματα.

Πολύ συχνά, κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά, οι παίκτες της Αργεντινής έχουν πει ότι όσα κάνουν είναι για τον Μέσι. Για να διασφαλίσουν ότι θα φτάσει στη κορυφή που πιστεύουν ότι του αξίζει. Είναι μία κατάσταση αφοσίωσης και πίστης στον αρχηγό, που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.

Από το διαφαινόμενο «ναδίρ» στο «ζενίθ» μέσα σε επτά λεπτά

Για περισσότερο από μία ώρα, όλα έδειχναν πως το όνειρο της Αργεντινής να κατακτήσει το δεύτερο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο της είχε φτάσει στο τέλος του.

Η Αγγλία είχε κλείσει όλους τους διαδρόμους προς την εστία της, στήνοντας μια άμυνα που θύμιζε το γνωστό ποδοσφαιρικό κλισέ με το «διώροφο λονδρέζικο λεωφορείο» μπροστά από το τέρμα.

Όμως απέναντι σε κάθε αμυντικό σχέδιο υπήρχε ένας παίκτης ικανός να το διαλύσει.

Ο Λιονέλ Μέσι, στα 39 του χρόνια, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Με δύο ασίστ στα τελευταία λεπτά, οδήγησε την «Αλμπισελέστε» σε μία συγκλονιστική ανατροπή (2-1) απέναντι στην Αγγλία, χαρίζοντάς της το εισιτήριο για τον τελικό.

Η πίστη που δεν χάθηκε ποτέ

Σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι ευκαιρίες χάνονταν η μία μετά την άλλη. Δοκάρια, μεγάλες αποκρούσεις του Τζόρνταν Πίκφορντ και χαμένες τελικές προσπάθειες δοκίμαζαν την υπομονή των Αργεντινών. Αυτό που δεν χάθηκε, όμως, ήταν η πίστη.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι ρίσκαρε, ενισχύοντας την επίθεση και αφήνοντας περισσότερους χώρους πίσω. Ο Ένζο Φερνάντες συνέχισε να δοκιμάζει τα πόδια του από μακριά μέχρι που βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 85'. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρέθηκε στο σωστό σημείο για να ολοκληρώσει την ανατροπή, ύστερα από ακόμη μία μαγική ενέργεια του Μέσι.

Ο κλασικός δωδέκατος παίχτης

Στις εξέδρες, οι δεκάδες χιλιάδες φίλοι της Αργεντινής δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να τραγουδούν. Από την είσοδο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο τελετουργία παρά ποδοσφαιρικό αγώνα.

Οι σημαίες κυμάτιζαν ασταμάτητα, οι κερκίδες δονούνταν από τα χοροπηδητά των φιλάθλων και κάθε επίθεση της ομάδας συνοδευόταν από ένα εκκωφαντικό κύμα αισιοδοξίας. Για τους Αργεντινούς, ο Μέσι δεν είναι απλώς ο αρχηγός τους· είναι το πρόσωπο πάνω στο οποίο έχουν επενδύσει κάθε ελπίδα τους.

Η Αγγλία πλήρωσε την υπερβολική βρετανική συντηρητικότητα

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ είχε κάνει σχεδόν το ιδανικό παιχνίδι για περίπου μία ώρα. Με οργανωμένη άμυνα και αποτελεσματικές αντεπιθέσεις, προηγήθηκε χάρη στο γκολ του Άντονι Γκόρντον και έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, η Αγγλία οπισθοχωρούσε ολοένα και περισσότερο.

Η επιλογή να προστατεύσει το προβάδισμα αντί να συνεχίσει να απειλεί αποδείχθηκε μοιραία.

Η πίεση της Αργεντινής αυξανόταν διαρκώς και, όταν απέναντί σου βρίσκεται ο Μέσι, κάθε μέτρο που χαρίζεις μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό.

Ο Αργεντινός βρήκε τους χώρους που έψαχνε και μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε ολόκληρη την ιστορία του ημιτελικού.

Η ήττα αναμένεται να φέρει έντονη κριτική προς τον Τούχελ, καθώς πολλοί θα του καταλογίσουν ότι επέλεξε να υπερασπιστεί ένα εύθραυστο προβάδισμα αντί να συνεχίσει να πιέζει για δεύτερο γκολ.

Τελικός με φόντο την αιωνιότητα

Η Αγγλία θα περιοριστεί πλέον στον αγώνα για την τρίτη θέση απέναντι στη Γαλλία, ενώ η Αργεντινή ετοιμάζεται για έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Οι Ισπανοί παρουσιάζουν ίσως την πιο ολοκληρωμένη ομάδα της διοργάνωσης, με κυριαρχικό ποδόσφαιρο κατοχής και πρωταγωνιστές τους Λαμίν Γιαμάλ και Μίκελ Ογιαρθάμπαλ.

Έχουν εντυπωσιάσει σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά και δικαίως θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχει ένας παράγοντας που καμία τακτική ανάλυση δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως: ο Λιονέλ Μέσι.

Οι συμπαίκτες του μοιάζουν αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα ώστε ο αρχηγός τους να ολοκληρώσει την καριέρα του με τον ιδανικό τρόπο. Η αφοσίωσή τους ξεπερνά τα όρια της ποδοσφαιρικής υποχρέωσης και μετατρέπεται σε προσωπική αποστολή.

Αν αυτός είναι πράγματι ο τελευταίος αγώνας του Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής σε Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε θα έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει το τελευταίο, ίσως και το πιο λαμπρό, κεφάλαιο μιας καριέρας που ήδη ανήκει στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ένα πραγματικό «Τέλειο Τέλος».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.