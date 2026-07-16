Ορόσημο για την κτηνιατρική αλλά και την ανθρώπινη ιατρική χαρακτηρίζεται πρόσφατη επιτυχημένη επέμβαση που έγινε σε γορίλα που υπέφερε από πονοκεφάλους.

Τα ευρήματα και η εμπειρία που αποκόμισαν οι γιατροί που συμμετείχαν στην επέμβαση μπορούν να αξιοποιηθούν και στην ανθρώπινη ιατρική και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των επιστημόνων για αντίστοιχες επεμβάσεις και παθήσεις.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρουν οι Times of India, ένας 12χρονος γορίλας στο San Diego Zoo Safari Park υποβλήθηκε στην πρώτη καταγεγραμμένη μαστοειδεκτομή του είδους, για την αντιμετώπιση σοβαρής λοίμωξης του αυτιού, που δεν ανταποκρινόταν στη φαρμακευτική αγωγή.

Οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι ο γορίλας παρουσίαζε συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, μειωμένη όρεξη και δυσκολία στο πλήρες άνοιγμα του στόματος. Αξονική τομογραφία αποκάλυψε ότι έπασχε από μαστοειδίτιδα και ιγμορίτιδα, παθήσεις που πιθανότατα προϋπήρχαν πριν μεταφερθεί στο πάρκο το 2024. Όταν λοιπόν η φαρμακευτική αγωγή δεν απέδωσε, οι ειδικοί αποφάσισαν ότι η χειρουργική αντιμετώπιση ήταν η καταλληλότερη λύση

Η μαστοειδίτιδα είναι λοίμωξη του μαστοειδούς οστού, του τμήματος του κρανίου που βρίσκεται πίσω από το αυτί. Αν και εμφανίζεται τόσο στους ανθρώπους όσο και στους μεγάλους πιθήκους, είναι εξαιρετικά σπάνια στους γορίλες και μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, απώλεια όρεξης και δυσκαμψία της γνάθου.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου στο Harter Veterinary Medical Center, με τη συνεργασία κτηνιάτρων του ζωολογικού πάρκου και εξειδικευμένων χειρουργών ΩΡΛ του UC San Diego Health.

Οι χειρουργοί προχώρησαν σε μια τομή στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του γορίλα, παροχέτευσαν τη μολυσμένη περιοχή και αφαίρεσαν το προσβεβλημένο τμήμα του μαστοειδούς οστού και των ιστών, πριν κλείσουν προσεκτικά το χειρουργικό τραύμα. Η συνολική διαδικασία, από την αναισθησία έως την ανάνηψη, διήρκεσε περίπου πέντε ώρες και συμμετείχαν περισσότεροι από 20 επαγγελματίες υγείας και φροντιστές άγριας ζωής.

Σύμφωνα με την ομάδα των ειδικών, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο Μιζάνι αναρρώνει ικανοποιητικά, με ιδιαίτερα αισιόδοξες προοπτικές για την υγεία του.

Ορόσημο για την κτηνιατρική και την ανθρώπινη ιατρική

Ο Δρ. Ράιαν Σίντερ, χειρουργός ΩΡΛ στο UC San Diego Health, υπογράμμισε ότι η εμπειρία της επέμβασης αυτή ανέδειξε τις στενές ομοιότητες ανάμεσα στους ανθρώπους και τους γορίλες. Όπως σημείωσε, η διαδικασία δεν αποτέλεσε μόνο ένα βήμα προόδου για την κτηνιατρική, αλλά προσέφερε και πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανθρώπινη ιατρική.

«Παρότι εργάζομαι με γορίλες σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, εξακολουθώ να μαθαίνω κάτι καινούργιο κάθε μέρα. Επεμβάσεις όπως αυτή δείχνουν ότι η ιατρική παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών ειδών, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάλογα με το ζώο», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Δρ. Μελίσα Πάγκαν, επικεφαλής κτηνίατρος του Safari Park, επισήμανε ότι η επιτυχής επέμβαση αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ίδια, κάθε νέα εξέλιξη στην κτηνιατρική συμβάλλει τόσο στη διατήρηση των απειλούμενων ειδών όσο και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Για την ομάδα που συμμετείχε στην επέμβαση, η διαδικασία ήταν κάτι περισσότερο από μία ακόμη επιτυχημένη χειρουργική πράξη. Αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η συνεργασία ανάμεσα στην ανθρώπινη και την κτηνιατρική ιατρική μπορεί να διευρύνει τα όρια της επιστήμης, βελτιώνοντας τη φροντίδα των ζώων και ταυτόχρονα προσφέροντας νέες γνώσεις που ενδέχεται να ωφελήσουν και τους ανθρώπους στο μέλλον.



Πηγή: skai.gr

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