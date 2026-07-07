Η Αργεντινή δεν πεθαίνει ποτέ. Η πρωταθλήτρια κόσμου βρέθηκε να χάνει 2-0 από την Αίγυπτο στη φάση των «16» του Μουντιάλ, ωστόσο πέτυχε τρία γκολ από το 79' και μετά και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το σκορ δεν ήταν φυσιολογικό, η Αργεντινή είχε χάσει αναρίθμητες ευκαιρίες και η Αίγυπτος είχε πετύχει δύο γκολ σε δύο επιθέσεις, αλλά οι πρωταθλητές δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν και με μπροστάρη τον ημίθεο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είχε ασίστ και γκολ μέσα σε έξι λεπτά, κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, χωρίς καν να χρειαστούν την παράταση.

Τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Ελβετία θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά η Αργεντινή.

Το ματς:

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να μπει δυνατά και να αιφνιδιάσει την Αίγυπτο, που στην πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 15' κατάφερε να ανοίξει το σκορ! Οι τυπικά φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν με πάσα το κόρνερ στα δεξιά, ο Άτια έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Ιμπραΐμ Γιασέρ νίκησε κατά κράτος στον αέρα τον Λισάντρο Μαρτίνες, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Η «αλμπισελέστε» προσπάθησε να αντιδράσει και στο 19' κέρδισε πέναλτι όταν ο Χασάν ανέτρεψε τον Ταλιαφίκο στην περιοχή και ο Λετεσιέ έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά αστόχησε με τον Σουμπίρ να λέει «όχι» αποκρούοντας στην αριστερή του γωνία.

Περισσότερα σε λίγο...

Πηγή: skai.gr

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