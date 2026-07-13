Μετά την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 και με την τετράδα των ημιτελικών να αποτελείται από Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, τα επιμέρους στατιστικά γύρω από τις λίγκες και τους συλλόγους που συνεχίζουν να εκπροσωπούνται στη διοργάνωση παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το πρώτο μεγάλο συμπέρασμα αφορά τις λίγκες που εξακολουθούν να έχουν παρουσία στο τουρνουά. Η Premier League είναι εκείνη που κυριαρχεί ξεκάθαρα, καθώς 41 από τους 104 ποδοσφαιριστές των τεσσάρων ημιφιναλίστ αγωνίζονται στο αγγλικό πρωτάθλημα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 39% του συνόλου. Ακολουθεί η La Liga με 29 παίκτες και ποσοστό 28%, επιβεβαιώνοντας ότι το ισπανικό ποδόσφαιρο παραμένει ισχυρότατη δύναμη και σε εθνικό επίπεδο.

Πιο πίσω βρίσκεται η Ligue 1 με 13 εκπροσώπους, δηλαδή το 12% του συνόλου, ενώ Bundesliga και Serie A έχουν από έξι παίκτες η καθεμία, ποσοστό 6%. Παρουσία, έστω και μικρότερη, έχουν επίσης το MLS με δύο ποδοσφαιριστές, η Primera Division Αργεντινής με δύο, η Saudi Pro League με δύο, αλλά και οι Super Lig, Primeira Liga και Brasileirao με έναν εκπρόσωπο αντίστοιχα.

Σε επίπεδο συλλόγων, η Μπαρτσελόνα είναι εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους τέσσερις φιναλίστ, με 10 παίκτες να παραμένουν στη διοργάνωση. Πρόκειται για επίδοση που την τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας και αναδεικνύει το μεγάλο αποτύπωμα των «μπλαουγκράνα» στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης με εννέα ποδοσφαιριστές, ενώ ακολουθεί η Άρσεναλ με οκτώ. Στους έξι εκπροσώπους συναντάμε τις Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ πέντε παίκτες διατηρούν εν ενεργεία παρουσία στο τουρνουά από Τσέλσι και Άστον Βίλα. Τη λίστα των πιο «ζωντανών» συλλόγων στους ημιτελικούς συμπληρώνει η Κρίσταλ Πάλας με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Αν περάσουμε από την απλή εκπροσώπηση στον συνολικό χρόνο συμμετοχής των παικτών κάθε συλλόγου σε όλη τη διοργάνωση, η εικόνα αλλάζει ελαφρώς, αλλά εξίσου εντυπωσιακά. Η Μπάγερν Μονάχου είναι στην κορυφή της λίστας με 5.505 λεπτά συμμετοχής από 17 ποδοσφαιριστές, δείχνοντας πόσο κομβικό ρόλο είχαν οι διεθνείς της στο Μουντιάλ. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 5.116 λεπτά και 19 παίκτες, ενώ τρίτη είναι η Άρσεναλ με 4.287 λεπτά από 15 ποδοσφαιριστές.

Τέταρτη στη σχετική κατάταξη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν με 4.170 λεπτά, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί με 3.912 λεπτά από 10 ποδοσφαιριστές. Η Μπαρτσελόνα, παρότι πρώτη σε ενεργή παρουσία στους ημιτελικούς, βρίσκεται έκτη στη συνολική λίστα των λεπτών με 3.522, πίσω και από τη Λίβερπουλ που έχει 3.488.

Από εκεί και πέρα, η Άστον Βίλα καταγράφει 2.758 λεπτά, η Κρίσταλ Πάλας 2.689, η Αϊντχόφεν 2.575 και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2.539. Πάνω από το φράγμα των 2.400 λεπτών βρίσκονται ακόμη οι Αλ Αχλί και Αλ Χιλάλ, με 2.441 και 2.425 αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν Ντόρτμουντ, Φούλαμ, Λιλ, Σάντερλαντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γαλατασαράι και Βιγιαρεάλ.

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