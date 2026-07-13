Κομισιόν: Ηλικιακοί περιορισμοί στα social media για τα παιδιά στην ΕΕ

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.

Με αφορμή την παράδοση της έκθεσης της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι το επίκεντρο της συζήτησης δεν είναι η απαγόρευση της τεχνολογίας, αλλά ο περιορισμός της δυνατότητας των ίδιων των πλατφορμών να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν τους ανηλίκους.

We need age-appropriate restrictions on platforms.



This is not about whether children can access social media.



It is about when social media can access our children.



For a safer start online for every child ↓ https://t.co/QheuC3gFzx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2026

«Το ζήτημα δεν είναι αν τα παιδιά μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει ένα σύστημα σταδιακής πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία των χρηστών.

Κλιμακωτή πρόσβαση αντί για μία ενιαία απαγόρευση

Η φον ντερ Λάιεν δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο όριο ηλικίας, ωστόσο έκανε λόγο για «περιορισμούς κατάλληλους για κάθε ηλικιακή ομάδα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες θα γίνεται σταδιακά, με διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Η συζήτηση στην ΕΕ περιλαμβάνει ήδη: ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, αυστηρότερους γονικούς ελέγχους, υποχρεωτικές ρυθμίσεις προστασίας για ανηλίκους, περιορισμό των εθιστικών λειτουργιών των εφαρμογών, όπως το ατελείωτο scrolling και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και ακόμηκοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να μην ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από χώρα σε χώρα.



Στο στόχαστρο οι «εθιστικοί» αλγόριθμοι των μεγάλων πλατφορμών

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις έρευνές της απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Κομισιόν ανακοίνωσε προκαταρκτικά συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η Meta ενδέχεται να παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), καθώς λειτουργίες όπως το infinite scroll, η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου (autoplay) και οι αλγόριθμοι προώθησης περιεχομένου θεωρείται ότι ενισχύουν τον εθισμό των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα.

Αν επιβεβαιωθούν οι παραβάσεις, η εταιρεία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις διαδικασίες και απέναντι σε άλλες μεγάλες πλατφόρμες, όπως το TikTok, στο πλαίσιο της εφαρμογής του DSA.

Έρχεται ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Κομισιόν προωθεί και την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, η οποία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα απαιτούνται.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί με αυστηρές προδιαγραφές προστασίας της ιδιωτικότητας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη ως κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η πρωτοβουλία βασίζεται και σε πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 εφήβους αναφέρουν τουλάχιστον ένα αρνητικό σύμπτωμα που σχετίζεται με την υπερβολική χρήση οθονών. Σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει ότι αισθάνεται άγχος ή κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας των social media, το 45% συγκρίνει συστηματικά τον εαυτό του με άλλους χρήστες,

ενώ περισσότεροι από τους μισούς γονείς ζητούν πρόσθετους ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται πλέον να αξιολογήσει τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων και να αποφασίσει ποια από τα μέτρα θα μετατραπούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό χώρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.