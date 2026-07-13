Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο, μετά τις κατηγορίες ευρωπαϊκών χωρών ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων εναντίον τους.

Στην ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας X, το υπουργείο χαρακτήρισε τις κυβερνοεπιθέσεις κατά της Γερμανίας, των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ουκρανίας «απαράδεκτες», τονίζοντας ότι θα υπάρξει αποφασιστική αντίδραση.

Το Βερολίνο προειδοποίησε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών ενδέχεται να περιλαμβάνει και την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων, στο πλαίσιο των μέτρων πίεσης κατά της Ρωσίας.

Η Γαλλία καλεί τον Ρώσο πρέσβη καταγγέλλοντας ενορχήστρωση κυβερνοεπιθέσεων κατά 10 ευρωπαϊκών χωρών

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι και η Γαλλία αναμένεται να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες, μετά τις καταγγελίες για κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Παρίσι θα προχωρήσει σε επίσημη καταδίκη μιας ευρείας εκστρατείας κυβερνοεπιθέσεων, η οποία, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, έχει στοχοποιήσει τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα καταδικάσουμε δημόσια μια εκτεταμένη κυβερνοεκστρατεία που πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία εναντίον τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο Μπαρό μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της Μόσχας και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές.

«Θα επιβάλουμε επίσης κυρώσεις σε εννέα άτομα και τέσσερις οντότητες που ευθύνονται για αυτήν την κυβερνοεκστρατεία, η οποία οργανώθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας FSB»,πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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