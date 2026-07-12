Η Αγγλία μετά από μια συναρπαστική μάχη στο Μαϊάμι, κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη στην παράταση επικρατώντας 2-1 της Νορβηγίας με ανατροπή χάρη σε δυο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ!

Ωστόσο, ο κόσμος που παρακολουθούσε την αναμέτρηση παρατήρησε κάτι το οποίο λίγοι αντιλήφθηκαν και έκανε τον γύρο του πλανήτη και των social media!

Συγκεκριμένα στο γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Νίλαντ έκανε βολέ για να διώξει την μπάλα, αυτή φαίνεται σαν να κάνει επαφή με μια από τις spidercam του γηπέδου και να αλλοιώνεται η πορεία της!

Φυσικά η συγκεκριμένη λήψη δεν είναι ξεκάθαρη, ωστόσο η FIFA μέσω του επίσημου γραφείου Τύπου της πήρε θέση για το συμβάν: «Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2 λεπτό κόντρα στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στην Connected Ball δεν έδειξε καμία κορύφωση στον "παλμό της μπάλας" όταν βρισκόταν στον αέρα, και επομένως καμία ένδειξη ότι η μπάλα άγγιξε το σύρμα της πέναλτι και άλλαξε την κίνηση της μπάλας.»

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