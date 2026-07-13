Η Τουρκία ένα βήμα πριν τα F-35; Τι άφησε πίσω της η Σύνοδος του ΝΑΤΟ

Η επόμενη ημέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: το ενδεχόμενο απόκτησης των μαχητικών F-35 από την Τουρκία.

Πόσο κοντά βρίσκεται τελικά η Άγκυρα στην επιστροφή της στο πρόγραμμα; Ποιοι είναι οι αμερικανικοί όροι και οι πολιτικές ισορροπίες που θα κρίνουν τις εξελίξεις; Και τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα, την αποτρεπτική ισχύ στο Αιγαίο και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο;

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Το Αλφαβητάρι των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων συζητά με τον Στέφανο Νικολαΐδη για τον απόηχο της Συνόδου, τις πραγματικές προοπτικές της Τουρκίας για τα F-35 και τα δεδομένα που διαμορφώνονται για την επόμενη ημέρα στις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας.