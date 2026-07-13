Για πρώτη φορά από την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου, πολεμικό πλοίο του τουρκικού ναυτικού επισκέφθηκε το συριακό λιμάνι της Λατάκιας.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ο Διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού επέβαινε στο φρεγάτα TCG İstanbul κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Το λιμάνι της Λατάκιας είναι το μεγαλύτερο στη Συρία, και αποτελεί παραδοσιακά προπύργιο του καθεστώτος Άσαντ, στενά συνδεδεμένο και με τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή (μέσω της κοντινής αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ).

Η Τουρκία ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της συριακής αντιπολίτευσης από το 2011, βοηθώντας σημαντικά τον Αχμέντ αλ Σάρα να καταλάβει την εξουσία. Η επίσκεψη της ναυαρχίδας του τουρκικού στόλου (η TCG İstanbul είναι η πρώτη εγχώριας κατασκευής φρεγάτα της κλάσης İstif) δείχνει την πλήρη τροχιά εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού.

Πηγή: skai.gr

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