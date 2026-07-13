Το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση» για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, χαρακτηρίζοντας το έργο ως εξαιρετικά σημαντικό και ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση ωριμάζει ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Οινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως «την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής».

Δείτε την εκδήλωση:

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του αντιπαραβάλλοντας την ηρεμία του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με την καθημερινή εικόνα κυκλοφοριακού χάους στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

«Κάθε πρωί, όταν ακούω ραδιόφωνο, περίπου με μια μονοτονία επαναλαμβάνονται τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα πέριξ της περιοχής του Σκαραμαγκά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εικόνα της περιοχής παραπέμπει σε έναν τόπο όπου «λες και σταμάτησε ο χρόνος». Όπως είπε, η εγκατάλειψη αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα δύο ημιτελή τούνελ που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ λόγω κακού σχεδιασμού και της δημοσιονομικής κρίσης.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ήδη από την πρώτη του εκλογή ως βουλευτής στη Β' Αθηνών είχε δεχθεί ερωτήματα για το συγκεκριμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι σήμερα, ως πρωθυπουργός, έχει τη δυνατότητα να υπογράψει «ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τονίζοντας ότι χάρη στην επιμονή του αναδείχθηκε η σημασία του έργου και εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι εθνικοί πόροι.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα αποσυμφορηθεί σημαντικά η περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και η λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά, καθώς τα βαρέα οχήματα θα μπορούν να κατευθύνονται προς την Αττική Οδό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παρέμβαση θα στηρίξει την ανάπτυξη του Ασπροπύργου, ο οποίος εξελίσσεται, όπως είπε, σε σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο ευρωπαϊκής - και παγκόσμιας - εμβέλειας.

Εξέφρασε την προσδοκία το έργο να ολοκληρωθεί ακόμη και πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών, αναγνωρίζοντας πάντως ότι κατά την κατασκευή του θα υπάρξει προσωρινή ταλαιπωρία.

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο. Πιστεύω ότι οι κάτοικοι θα δείξουν την απαραίτητη υπομονή», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως μπορεί να υλοποιεί σύνθετα έργα υποδομών, φέρνοντας ως παράδειγμα το Flyover της Θεσσαλονίκης, το οποίο - όπως είπε - αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ενώ προχωρούν σημαντικά έργα, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό»

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό της Αττικής, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων.

«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο λεκανοπέδιο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επενδύσει στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ αυξάνονται και οι συχνότητες στις βασικές γραμμές. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι προχωρούν η Γραμμή 4 του Μετρό και η επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει η παρέμβαση στο σημείο της Αττικής Οδού όπου η έξοδος προς τη Λαμία προκαλεί καθημερινά έντονη συμφόρηση. «Ίσως το μόνο κατασκευαστικό λάθος που έγινε στον σχεδιασμό της Αττικής Οδού», σχολίασε, εξηγώντας ότι οι δύο λωρίδες περιορίζονται σε μία, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Ωστόσο, τη σημαντικότερη αναφορά του την επιφύλαξε για τον μελλοντικό σχεδιασμό των οδικών έργων.

Όπως αποκάλυψε, η κυβέρνηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην ωρίμανση της οδικής σύνδεσης Ελευσίνας-Οινοφύτων. «Θα είναι η πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Είναι το μόνο έργο που μπορεί να βγάλει τα βαριά φορτηγά ουσιαστικά από τον Κηφισό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση θα συμβάλει τόσο στην αναπτυξιακή δυναμική της μητροπολιτικής Αθήνας όσο και στη σημαντική αποσυμφόρηση του Κηφισού.

Κλείνοντας, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και στους Έλληνες μηχανικούς που υλοποιούν τα μεγάλα έργα υποδομών της χώρας, καλώντας τους αναδόχους να ολοκληρώσουν το έργο ακόμη νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

«Να ξαναβρεθούμε εδώ το 2029, δίνοντας στην κυκλοφορία ένα έργο που θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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