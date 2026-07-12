Mistaken Identity: Ο κανονισμός που οδήγησε στην αποβολή του Εμπολό και σήκωσε συζήτηση στο Αργεντινή - Ελβετία

Πολλή συζήτηση σήκωσε η αποβολή του Μπρέελ Εμπολό στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία (3-1 στην παράταση). Με το σκορ στο 1-1, ο Ελβετός φορ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, σε πτώση από μαρκάρισμα του Λεάντρο Παρέδες.

Ο Αργεντινός μέσος ήταν αυτός που αρχικά είχε τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Ζοάο Πέδρο Πινέιρο, ο οποίος λανθασμένα είχε θεωρήσει ότι υπήρξε σκληρό μαρκάρισμα από μέρους του στον Εμπολό. Ο VAR κάλεσε τον Πορτογάλο ρέφερι να εξετάσει τη φάση ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο της λανθασμένης ταυτοποίησης (Mistaken Identity).

Σύμφωνα με το νέο αυτό κανονισμό, το VAR μπορεί πλέον να καλέσει τον διαιτητή να αναθεωρήσει κάποια απόφασή του, σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί λάθος παίκτης. Kοινώς, αν είχε δοθεί απλό φάουλ και όχι κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, δεν θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση VAR και δεν θα είχε αποβληθεί ο Εμπολό.

«Εάν το παιχνίδι ξαναρχίσει μετά τη διακοπή του, ο διαιτητής μπορεί να διενεργήσει μόνο μια επανεξέταση και να επιβάλει την αντίστοιχη πειθαρχική κύρωση, σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτότητας ή για πιθανό αδίκημα που οδηγεί σε αποβολή που σχετίζεται με βίαιη συμπεριφορά ή για φτύσιμο, δάγκωμα ή συμπεριφορά με εξαιρετικά προσβλητικό, προσβλητικό ή ταπεινωτικό τρόπο», αναφέρει ο νέος κανονισμός.



Ο ίδιος κανονισμός είχε χρησιμοποιηθεί στον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη (4-1 για τη φάση των ομίλων), σε ανάλογη φάση με τον Μιγκέλ Αλμιρόν να τιμωρείται μετά από επανεξέταση με κίτρινη κάρτα για θέατρο (αρχικά είχε τιμωρηθεί με κάρτα ο Τιμ Ριμ). Ωστόσο στη δική του περίπτωση δεν ήταν η δεύτερη για να οδηγήσει σε αποβολή, όπως συνέβη με τον Εμπολό.

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