Λάρισα-Δίκη για τα Τέμπη: Αίτημα για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος από συνήγορο υπεράσπισης κατηγορούμενου

Αίτημα για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος υπέβαλε ο συνήγορος του κατηγορούμενου διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ (2019-2023) Χρήστου Βίνη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο συνήγορος κ. Χρίστος Μυλωνόπουλος ανέφερε πως η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος συντρέχει για τρεις λόγους. Επειδή στερείται αριθμού, είναι «νομικώς και λογικώς ασύντακτο» και επειδή συντάχθηκε «υπό συνθήκες ακραίου παρεμβατισμού στην δημόσια σφαίρα». Ο κ. Μυλωνόπουλος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 και της πολύνεκρης συγκρουσης στα Τέμπη.

Να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται την δικογραφία σχετικά με εγκλήματα οικονομικής φύσεως για την μη υλοποίηση της σύμβασης, όπου ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ είναι και εκεί κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Ο κ. Μυλωνόπουλος ανέφερε πως τα κατηγορητήρια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας Εφετών για τον εντολέα του είναι ταυτόσημα και επεσήμανε πως υπάρχει «κίνδυνος διπλών διαδικασιών και αποφάσεων» και υπέβαλε αίτημα να ανασταλεί η διαδικασία ή σε διαφορετική περίπτωση να αποσταλεί προδικαστικό αίτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κριθεί η αρμοδιότητα εκδίκασης των υποθέσεων.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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