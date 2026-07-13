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Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

«Είθε η διαρκής κληρονομιά του να συνεχίσει να καθοδηγεί το έθνος που υπηρέτησε με διαπρέπεια, και είθε να αναπαύεται στην αιώνια Ειρήνη», τόνισε

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Δένδιας

Ο θάνατος της Αυτού Υψηλότητος Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι αποτελεί βαθιά απώλεια για το Κατάρ και για όλους όσοι είχαν την τιμή να γνωρίσουν το βάθος του οράματός του, της σοφίας του και της ανθρωπιάς του.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι είχε την τιμή να διατηρεί μια προσωπική σχέση με τον εκλιπόντα, μια σχέση που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κρατήσει «με θαυμασμό» προς το πρόσωπο του Σεΐχη.

«Εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στην Αυτού Υψηλότητα Σεΐχη Ταμίν μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, την Βασιλική Οικογένεια και τον λαό του Κατάρ», υπογράμμισε.

«Είθε η διαρκής κληρονομιά του να συνεχίσει να καθοδηγεί το έθνος που υπηρέτησε με διαπρέπεια, και είθε να αναπαύεται στην αιώνια Ειρήνη», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νίκος Δένδιας Κατάρ
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