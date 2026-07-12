Πολύ σκληρή για να πεθάνει μέρος... τρίτο! Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, θα είναι ξανά στην τετράδα, παίρνοντας την πρόκριση με πολύ κόπο και ακόμη περισσότερο ιδρώτα! Σε ένα ματς που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις (γκολ του ΜακΆλιστερ στο 10') η Αργεντινή, «εξαφανίστηκε» από το γήπεδο, είδε την Ελβετία να την απειλεί αρκετά και να την ισοφαρίζει με τον Εντόι στέλνοντας το ματς στην παράταση!

Εκεί όμως, η στόφα της πρωταθλήτριας και ένα γκολ-όνειρο του Χουλιάν Άλβαρες, την έβαλαν μπροστά στο σκορ και ο Λαουτάρο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερησεων, έβαλε το «κερασάκι» στην τούρτα της πρόκρισης διαμορφώνοντας το τελικό 3-1!

Κατώτερη των περιστάσεων, αλλά... κυνική η ομάδα του Σκαλόνι, που έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 71' όταν ο Εμπολό, αποβλήθηκε μετά από αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα που του έδειξε για θέατρο ο Πινιέρο!

Ημιτελικά με... άρωμα 1986, καθώς η «σελέστε» θα κοντραριστεί με την Αγγλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου (22:00) στην Ατλάντα.

Το ματς:

Παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή ήταν εξ αρχής το απόλυτο φαβορί, η Ελβετία, μπήκε στο ματς με σκοπό να διεκδικήσει τις ελπίδες της, έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο 7' ήρθε η πρώτη τελική για τους Ευρωπαίους, όταν ο Τζάκα επιχείρησε με ένα μακρινό σουτ να αιφνιδιάσει τον Μαρτίνες, αλλά η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά.

Ωστόσο τρία λεπτά αργότερα, η Αργεντινή, δήλωσε ότι ήταν αυτή που θέλει τη νίκη. Από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μέσι, η μπάλα ήρθε στην περιοχή και ο ΜακΆλιστερ με εξαιρετική κεφαλιά ανάμεσα σε Εμπολό και Ακάντζι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Η ομάδα του Σκαλόνι πήρε τον έλεγχο της μπάλας και ουσιαστικά προκαλούσε την Ελβετία, προκειμένου να βρει χώρους στο transition και να χτυπήσει σε αυτό το κομμάτι.

Η Ελβετία πήρε ξανά κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 20' κατέγραψε την πρώτη της τελική εντός εστίας με το σουτ του Σο, που μπλόκαρε ο Μαρτίνες.

Ο ρυθμός έπεσε αισθητά και η ομάδα του Γιακίν μετά το hydration break προσπάθησε να βρει τους τρόπους για να εκμεταλλευτεί αυτή την συνθήκη έχοντας μια υποψία ευκαιρίας στο 32' με τον Εμπολό να πέφτει στην περιοχή, μετά από έγκαιρη έξοδο του Μαρτίνες. Το τελευταίο διάστημα του πρώτου μέρους, δεν επεφύλασσε κάτι το αξιοσημείωτο και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.

Καμία αλλαγή στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους από Σκαλόνι και Γιακίν και ουδεμία διάθεση για ρίσκα από τις δυο πλευρές με μοναδική τελική ένα σουτ του Μολίνα το οποίο δεν ήταν και το πιο ενδεικτικό για να απειλήσει τον Μαρτίνες.

Η Ελβετία ήταν συνολικά καλύτερη από την Αργεντινή δημιουργώντας πολλές φορές, υπέραριθμία κοντά στην περιοχή του Μαρτίνες, παίζοντας κυρίως από τα αριστερά με τον Ροντρίγκες να προσπαθεί να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του. Ο Μαρτίνες, κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά σε δυο περιπτώσεις με τον Εμπολό και τον Εντόι να απειλούν με σουτ και κεφαλιά αντιστοίχως.

Όμως ο τερματοφύλακας της «σελέστε» νικήθηκε στο 67' όταν από εκπληκτική κάθετη πάσα του Ροντρίγκες, ο Εντόι, μπήκε από τα αριστερά της περιοχής και με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Όμως πέντε λεπτά αργότερα ήρθε μια φάση που σήκωσε και θα σηκώσει πολλή συζήτηση! Και αυτό γιατί στο 71' ο Εμπολό δέχθηκε μια άκρως υπερβολική δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ο Πινιέιρο, είδε τη φάση στο VAR και απέβαλε τον Ελβετό στράικερ, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς κατά την αναχώρησή του για τα αποδυτήρια.

Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τον Σκαλόνι να βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να δημιουρφήσει και να απειλήσει την εστία του Κόμπελ. Στο 86' η «σελέστε» απείλησε όταν ο Νίκο Γκονσάλες έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο ΜακΆλιστερ ήρθε με φόρα και έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 90'+2' οι πρωταθλητές απείλησαν με μια από τις λίγες προσπάθειες του Μέσι στο ματς. Ο «πούλγκα» πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, έκανε τρομερή προσποίηση την έφερε στο δεξί και σούταρε, αλλά αστόχησε για λίγο.

Στην απέλπιδα προσπάθειά της να βρει το χρυσό γκολ της πρόκρισης, η Αργεντινή έχασε σπουδαία ευκαιρία, όταν από κόρνερ του Μέσι στο 90'+5' η μπάλα έφτασε στον Λισάντρο Μαρτίνες που προσπάθησε να βρει δίχτυα με ένα φοβερό γυριστό σουτ, αλλά ο Κόμπελ, έπεσε και απομάκρυνε εντυπωσιακά και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Με τον Αλμάδα να παίρνει τη θέση του Φερνάντες, η Αργεντινή ήλεγχε πλήρως το ματς στο πρώτο μέρος της παράτασης. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, απασχόλησε πολύ τους αντίπαλους, κατάκοπους αμυντικούς της Ελβετίας και στο 95' απείλησε με υπέροχο σουτ το οποίο κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Κόμπελ.

Τα μαρκαρίσματα ήταν πολλά, η Αργεντινή είχε μεταφέρει όλο το παιχνίδι στο μισό γήπεδο της Ελβετίας, αλλά όχι και την ιδιαίτερη πίεση στον Κόμπελ, καθώ ςάλλη τελική δεν υπήρξε ως το φινάλε του πρώτου τετάρτου της παράτασης, με εξαίρεση ένα απελπιστικό σουτ του Τζασάρι που έφυγε άουτ.

Η Αργεντινή, όσο και η Ελβετία, ήταν ιδιαίτερα κουρασμένες και οι ενέργειες των παικτών εκατέρωθεν ήταν πιο συντηρητικές, με τους πρωταθλητές κόσμου να πιέζουν και να απειλούν με ένα σουτ του Μέσι στο 110' το οποίο έδιωξε ο Κόμπελ.

Όμως στην εξέλιξη της φάσης ήρθε ένα αριστούργημα που χάρισε την πρόκριση στην Αργεντινή! Από τα αριστερά η μπάλα έφτασε στον Άλβαρες, αυτός την έστρωσε στο δεξί του και με ένα αδιανόητο φαλτσαριστό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόμπελ και έγραψε το 2-1!

Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Αργεντινή στο transition έφυγε με τον Αλμάδα να κάνει τρομερή ενέργεια και να πλασάρει, ο Κόμπελ απέκρουσε, αλλά η μπάλα έφτασε στον Λαουτάρο Μαρτίνες, που με ιδανικό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1!

Οι ενδεκάδες του ματς:

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες - Μολίνα (85' Μοντιέλ), Ρομέρο (106' Οταμέντι), Λι. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (78' Γκονσάλες) - Παρέδες (110' Λόπες) - Ντε Πολ (85' Λα. Μαρτίνες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες (91' Αλμάδα) - Μέσι, Άλβαρες

Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια (96' Τζασάρι), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (90+5' Κομέρ) - Φρόιλερ (115' Βάργκας), Τζάκα - Ρίντερ (86' Μούχαϊμ), Σο (86' Βίντμερ), Εντόι (86' Αμντουνί) - Εμπολό

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