ΠΑΟΚ και Γιώργος Γιακουμάκης θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί ήδη το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αλ Αΐν, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει στραφεί σε διαφορετικές περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσης του.

Ο ΠΑΟΚ με μία ανάρτηση του στα social media ευχαρίστησε τον 31χρονο φορ για την προσφορά και το πάθος του, ενώ του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Γιακουμάκη:

«Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

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