Συναγερμός στη Λαμία λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας - Στο νοσοκομείο 12 άτομα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία με περισσότερα από 220 άτομα να σπεύδουν από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, Δευτέρα στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης με συμπτώματα διάρροιας, εμετού και πυρετού.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου.

Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα επείγοντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

Το νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

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