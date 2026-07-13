Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στην Τεργέστη της Ιταλίας, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θάλασσα στην κεντρική πλατεία Piazza Unità d'Italia, παρασύροντας μαζί του και τον οδηγό.

Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n July 12, 2026

Για καλή του τύχη, δόκιμοι αξιωματικοί που υπηρετούν στη Στρατιωτική Ακαδημία της Μόντενα και βρίσκονταν στην πόλη στο πλαίσιο επίσκεψης, έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος. Χωρίς να διστάσουν ούτε στιγμή, οι δόκιμοι βούτηξαν στα νερά, προσέγγισαν το βυθιζόμενο όχημα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον οδηγό. Αφού τον έβγαλαν με ασφάλεια στη στεριά, τον παρέδωσαν στα εξειδικευμένα σωστικά συνεργεία και το ιατρικό προσωπικό που έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας της χώρας στο X.

Η δήλωση του Υπουργού Άμυνας

Η ηρωική αυτή πράξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto), εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και την περηφάνια του για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνοντας:

«Το θάρρος τους, η προετοιμασία και το αίσθημα του καθήκοντος κάνουν περήφανη ολόκληρη την Άμυνα. Ενήργησαν από ένστικτο, θέτοντας τη δική τους ζωή στην υπηρεσία ενός άλλου ανθρώπου. Αυτή είναι η πιο αυθεντική σημασία του να είσαι στρατιωτικός: να υπηρετείς τη χώρα και να προστατεύεις την ανθρώπινη ζωή, πάντα, ακόμα και όταν δεν το επιβάλλει το καθήκον. Σας ευχαριστώ».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας, η άμεση και αποφασιστική αυτή παρέμβαση αποτελεί την πιο έμπρακτη απόδειξη των αξιών που μεταλαμπαδεύει η Στρατιωτική Ακαδημία στους μελλοντικούς Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και του Σώματος των Καραμπινιέρων: του θάρρους, του αλτρουισμού και του πνεύματος προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: skai.gr

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