Η Κάιλι Τζένερ ανέβασε τη θερμοκρασία στα social media, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή μαγιό της KHY μέσα από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή φωτογράφιση.

Η 28χρονη επιχειρηματίας εντυπωσίασε φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι, ποζάροντας κάτω από το νερό αλλά και στο γρασίδι με ιδιαίτερα αισθησιακές πόζες. Στις εικόνες της νέας καμπάνιας, η Κάιλι Τζένερ αναδεικνύει τη συλλογή με μια σειρά από τολμηρές πόζες σε εξωτερικό χώρο. Η νέα συλλογή αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία της KHY με τη Frankies Bikinis.

Η Κάιλι Τζένερ μοιράστηκε το υλικό της καμπάνιας στο Instagram και αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη νέα τους κοινή δουλειά. «Ήταν πολύ διασκεδαστικό που μπήκα ξανά στον κόσμο της Φραντσέσκα Αϊέλο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να δημιουργείς μαζί με τους φίλους σου και να βλέπετε ο ένας τον άλλον να κάνει αυτό που αγαπά», έγραψε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η συλλογή KHY x Frankies Bikinis θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου. Ο επίσημος λογαριασμός της KHY δημοσίευσε επίσης βίντεο από τη φωτογράφιση, περιγράφοντας τη νέα καμπάνια ως «μια συλλογή για την τέχνη του να σε βλέπουν και για τις στιγμές που μεσολαβούν».

Το 2019, το Forbes είχε χαρακτηρίσει την Κάιλι Τζένερ τη νεότερη «αυτοδημιούργητη» δισεκατομμυριούχο στον κόσμο, όταν εκείνη ήταν 21 ετών. Ο χαρακτηρισμός είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο για τη χρήση του όρου «αυτοδημιούργητη» όσο και για τις εκτιμήσεις σχετικά με την πραγματική αξία της εταιρείας της. Λίγους μήνες αργότερα, η Κάιλι πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics στην Coty έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συνέχεια, το περιοδικό την αφαίρεσε από τη λίστα των δισεκατομμυριούχων, υποστηρίζοντας ότι η αξία της επιχειρηματικής της αυτοκρατορίας είχε παρουσιαστεί διογκωμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.