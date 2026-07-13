Στα ύψη βρίσκεται και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές προσπάθειες να περιορίζονται σημαντικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν το πρωί της Δευτέρας, μετά από μια ιρανική επίθεση σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Στενό του Ορμούζ, με έναν ναυτικό αγνοούμενο. Η Τεχεράνη ανταποδίδει με περαιτέρω επιθέσεις σε χώρες της περιοχής.

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «τους χτύπησε σκληρά». Το ιρανικό ΥΠΕΞ απάντησε ότι μετά τα τελευταία πλήγματα, ο χρόνος για διπλωματία είχε πλέον τελειώσει.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλείται δηλώσεις του IRGC οι οποίες αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Χασάν στην Ιορδανία, σε ένα κέντρο διοίκησης αμερικανικών στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν και σε αεροπορικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ.

Το πετρέλαιο τύπου Brent, αυξήθηκε περισσότερο από 4% τη Δευτέρα, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντάλλαξαν επιθέσεις εν μέσω της κλιμακούμενης αντιπαράθεσής τους για τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πλωτής οδού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 79,17 δολάρια το βαρέλι στις 03:00 GMT (6:00 π.μ. ώρα Αθήνας), το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Ιουνίου.

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