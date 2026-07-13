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«Απαράδεκτες δηλώσεις με ρατσιστική χροιά»: Απάντησε στον Ραχόι ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας

Η απάντηση του προέδρου της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, στον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι

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Ντιαλό

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, πως η εθνική Γαλλίας βασίζεται σε παίκτες που δεν είναι... Γάλλοι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, εν όψει του αυριανού πρώτου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο χώρες. Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό κάνοντας λόγο για ρατσιστικό υπόβαθρο στις τοποθετήσεις αυτές.

«Τα σχόλια του Μαριάνο Ραχόι για τη γαλλική ομάδα είναι απαράδεκτα και έχουν ρατσιστική χροιά. Και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το απεχθές κλίμα που δημιουργούν τέτοιες θέσεις. Οι παίκτες μας δεν χρειάζονται πιστοποιητικά ιθαγένειας από τον Ισπανό πρώην πρωθυπουργό. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ανήκει στη Γαλλία», έγραψε ο Ντιαλό στα social media, πριν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας την Τρίτη (22:00).

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γαλλία Ισπανία ρατσισμός Μουντιάλ 2026
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