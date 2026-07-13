Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν σήμερα ενδεχόμενη απαγόρευση εισαγωγών προερχόμενων από τους εβραϊκούς οικισμούς της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, όπου η κατάσταση είναι «μη ανεκτή», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει στο τραπέζι διάφορες επιλογές, ανάμεσά τους και την απαγόρευση των εμπορικών συναλλαγών με τους εβραϊκούς οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι με βάση τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν διαιρεμένα ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

«Θα δούμε αν οι επιλογές που προτείνονται θα έχουν ισχυρότερη υποστήριξη εκ μέρους των κρατών μελών», δήλωσε η Κάγια Κάλας πριν από την έναρξη της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης που θα συζητήσουν το θέμα.

«Όλοι συμφωνούν ότι η κατάσταση στην Δυτική Όχθη είναι πραγματικά μη ανεκτή», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Αυτές οι «επιλογές» δίνουν «την εντύπωση ότι είναι μάλλον κόκκαλο για μάσημα παρά ότι απηχούν την βούληση για να προχωρήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό, ο οποίος μαζί με άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, που υποστηρίζονται από την Κάγια Κάλας, τάσσονται υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων κατά του Ισραήλ.

Αντίθετα άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Τσεχική Δημοκρατία είναι αντίθετες. Οι χώρες αυτές έχουν την υποστήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι σημερινές συνομιλίες δεν αναμένεται να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά θα επιτρέψουν την διαπίστωση αν υπάρχει πραγματικά πολιτική βούληση προς αυτήν τη κατεύθυνση και αν υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης μίας πλειοψηφίας που θα ζητήσει από την Κομισιόν να διατυπώσει επίσημη πρόταση η οποία θα τεθεί προς έγκρισιν στα κράτη μέλη.

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Ισπανία, έχουν ήδη επιβάλει σε εθνικό επίπεδο εμπορικούς περιορισμούς κατά των εβραϊκών οικισμών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Το Ισραήλ κατέλαβε την Δυτική Όχθη το 1967. Περισσότεροι από 500.000 εβραίοι έποικοι ζουν στην κατεχόμενη ζώνη (στην μέτρηση δεν περιλαμβάνεται η Ανατολική Ιερουσαλήμ) σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από το διεθνές δίκαιο, μαζί με τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Διάσκεψη δωρητών για τα Παλαιστινιακά Εδάφη οργανώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες με την συμμετοχή 65 αντιπροσωπειών, ανάμεσά τους και της Παλαιστινιακής Αρχής, που θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει αναγκαίες για την εδραίωση της θέσης της στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών που υποστηρίζει η Ένωση.

Πηγή: skai.gr

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