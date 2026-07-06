Η Βραζιλία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νορβηγίας, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από τη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Σελεσάο, Κάρλο Αντσελότι, έκανε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, τόνισε ότι αυτή η αποτυχία πρέπει να οδηγήσει σε μια καινούρια νέα αρχή, ενώ απάντησε σχετικά με τις αλλαγές που επέλεξε να κάνει και για το πέναλτι που εκτέλεσε, χωρίς επιτυχία ο, Γκιμαράες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας:

«Είναι αυτονόητο ότι είμαστε όλοι βαθύτατα λυπημένοι. Δεν νομίζω ότι η ομάδα πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ήταν μια καλή πορεία. Αξίζαμε τη νίκη στον σημερινό αγώνα και, μόλις περάσει το αρχικό συναίσθημα, οφείλουμε να δούμε αυτή την ήττα ως την αφετηρία για μια νέα περιπέτεια, μια νέα σεζόν. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά.

Πιστεύω ότι η Βραζιλία, με αυτό το ρόστερ, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το σημερινό παιχνίδι φαινόταν ότι το ελέγχαμε, είχαμε ευκαιρίες. Η άσκηση υψηλής πίεσης ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς η Νορβηγία διατηρούσε πολλούς παίκτες στα μετόπισθεν. Η πίεση πολύ ψηλά θα ήταν ρίσκο, δεδομένης της ταχύτητας του Χάαλαντ σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός».

Για τις αλλαγές που έκανε: «Ο Εντρικ μπήκε για να δώσει περισσότερες ευκαιρίες, είχε την ευκαιρία. Μετά, για να δώσουμε περισσότερη ποιότητα στο τελευταίο τρίτο, βάλαμε τον Νεϊμάρ. Στη δεξιά πλευρά βάλαμε τον Εντρικ, και μετά άλλαξα τον Μπρούνο που ήταν κουρασμένος για να βάλω κάποιον φρέσκο στη μεσαία γραμμή».

Για το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γκιμαράες: «Αναλύσαμε στατιστικά στοιχεία ενός έτους, τόσο για τους δικούς μας παίκτες όσο και για τους αντιπάλους, και ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι ήταν ο Ραφίνια. Επιλέξαμε τον Μπρούνο Γκιμαράες επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν ο καταλληλότερος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει το πέναλτι».

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