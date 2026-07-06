Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο χάρτης του Μουντιάλ: Τα δύο πρώτα ζευγάρια των «8» και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Γαλλία-Μαρόκο και Νορβηγία-Αγγλία τα πρώτα δύο ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ  

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μουντιάλ

Μετά το Γαλλία-Μαρόκο, προέκυψε και το δεύτερο ζευγάρι των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Νορβηγία για πρώτη φορά στην ιστορία της έφτασε στους «8» επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας, ενώ η Αγγλία με 3-2 πέταξε έξω την οικοδέσποινα ομάδα του Μεξικού.

Νορβηγία και Αγγλία θα αναμετρηθούν πλέον για μια θέση στα ημιτελικά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (πρακτικά ξημερώματα Κυριακής), στις 00:00.

Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:

Φάση των «32»

  1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1
  2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1
  3. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
  4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
  5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2
  6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0
  7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0
  8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1
  9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2
  10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0
  11. Ισπανία - Αυστρία 3-0
  12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1
  13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0
  14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)
  15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)
  16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0

Φάση των «16»

  1. 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3
  2. 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1
  3. 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία 1-2
  4. 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία 2-3
  5. 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία
  6. 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ
  7. 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος
  8. 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία

Προημιτελικά

  • 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο
  • 0/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)
  • 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία
  • 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark

Απόρρητο