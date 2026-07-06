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Οτσόα: Ξέσπασε σε κλάματα μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία - Δείτε εικόνες

Συγκινητικές στιγμές μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία, με τον Γκιγιέρμο Οτσόα να ξεσπά σε κλάματα μετά το τελευταίο παιχνίδι του σε Μουντιάλ

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Γκιγιέρμο Οτσόα

Ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 εκτυλίχθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία, με τον Γκιγιέρμο Οτσόα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας λύγισε μετά την ήττα με 3-2 στο κατάμεστο «Αζτέκα», γνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν, όπως όλα δείχνουν, η τελευταία του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 40χρονος γκολκίπερ, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες πορείες του Μεξικού στα Μουντιάλ, αποχώρησε εμφανώς συγκινημένος από τον αγωνιστικό χώρο, χαιρετώντας τους φιλάθλους της ομάδας του, οι οποίοι τον αποθέωσαν παρά τον αποκλεισμό.

Συγκινητικές ήταν οι εικόνες και με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος επίσης ξέσπασε σε κλάματα μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο έμπειρος επιθετικός πάλεψε μέχρι το τέλος, πέτυχε ένα από τα δύο γκολ του Μεξικού και ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξή τους.

Γκιγιέρμο Οτσόα

Γκιγιέρμο Οτσόα

Γκιγιέρμο Οτσόα

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Μεξικό Αγγλία
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