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Ρονάλντο: «Αυτό είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο»

«Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ, πάμε να το απολαύσουμε», είπε ο Ρονάλντο ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ισπανία

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Κριστιάνο Ρονάλντο

Μία δήλωση η οποία, για οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή που έχει φτάσει τα 41, δεν θα αποτελούσε καμία απολύτως είδηση· ωστόσο, επειδή μιλάμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι και… βόμβα.

Ο CR7, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παραχώρησε δηλώσεις και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μέλλον του.

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι έχει αποφασίσει πως αυτό το Μουντιάλ, που πραγματοποιείται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, θα είναι και το τελευταίο της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο τόνισε: «Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ, πάμε να το απολαύσουμε».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Μουντιάλ 2026
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