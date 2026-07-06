Ρονάλντο: «Αυτό είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο»

Μία δήλωση η οποία, για οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή που έχει φτάσει τα 41, δεν θα αποτελούσε καμία απολύτως είδηση· ωστόσο, επειδή μιλάμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι και… βόμβα.

Ο CR7, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παραχώρησε δηλώσεις και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μέλλον του.

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι έχει αποφασίσει πως αυτό το Μουντιάλ, που πραγματοποιείται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, θα είναι και το τελευταίο της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο τόνισε: «Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ, πάμε να το απολαύσουμε».

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo confirms this will be his LAST World Cup. 👋🏼



“Yes, it’s my last one. Let’s go and enjoy it”. pic.twitter.com/EcMQiQK1p9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

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