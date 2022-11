Μουντιάλ 2022: «Βόμβα» πριν τη σέντρα - «Το Κατάρ δωροδόκησε παίκτες του Εκουαδόρ»

Βόμβα στα… θεμέλια του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο δημοσιογράφος Αμτζάντ Ταχά από τη Μέση Ανατολή (σσ. που έχει 435 χιλ. ακόλουθους στο twitter), αναφέρει πως το Κατάρ έχει δωροδοκήσει οκτώ ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ (με συνολικά 7,4 εκατ. δολάρια) για να χάσουν το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ (με σκορ 1-0 και το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο).

Ο εν λόγω ρεπόρτερ υποστηρίζει πως η παραπάνω είδηση επιβεβαιώνεται από ανθρώπους τόσο από το Κατάρ όσο και από το Εκουαδόρ που γνωρίζουν πράγματα μέσα στις δύο εθνικές ομάδες, ενώ στη συνέχεια εύχεται να έχει… ψεύτικη πληροφόρηση!

Την ίδια ώρα υποστηρίζει πως ελπίζει να υπάρξει παρέμβαση από τη FIFA αφού μιλάμε για θέμα διαφθοράς, το οποίο θα πλήξει το κύρος της διοργάνωσης και της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Μάλιστα, έχουν αρχίσει ήδη αρκετά Μέσα από το Εκουαδόρ να αναπαράγουν την παραπάνω είδηση, ενώ άπαντες καλούν κορυφαία δημοσιογραφικά portals όπως το Sky Sports, τη Daily Mail και διάφορα ακόμη, να πάρουν θέση και να ερευνήσουν αν ευσταθούν οι πληροφορίες του Αμτζάντ Ταχά.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022