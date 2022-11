Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θα ήταν όνειρο ένας τελικός Πορτογαλία - Βραζιλία»

Σε ρυθμούς Μουντιάλ έχει μπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ο «CR7» μίλησε στο LiveScore και αποκάλυψε πως θα ήταν ένα όνειρο ένας τελικός ανάμεσα στην Πορτογαλία και Βραζιλία.

«Το Μουντιάλ είναι η πιο δύσκολη διοργάνωση στον κόσμο. Το ονειρεύομαι. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά τα όνειρα είναι δωρεάν, γι' αυτό και ονειρεύομαι όλη την ώρα. Αστειεύομαι με τον Καζεμίρο και του λέω ότι ο τελικός θα είναι Πορτογαλία - Βραζιλία. Ουάου, θα ήταν ένα όνειρο. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν ίσως το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ο καιρός για μένα δεν είναι θέμα. Είμαστε έτοιμοι, ως επαγγελματίες παίκτες μπορούμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη, Για μένα θα είναι καλύτερα, γιατί προτιμώ τον ζεστό καιρό, οπότε δεν είναι τεράστιο πρόβλημα. Αισθάνομαι καλά. Είναι ενδιαφέρον που γίνεται στα μέσα της σεζόν, είναι μια πρόκληση, διαφορετική, αλλά κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι θα είναι καλό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, θα είναι το πέμπτο μου Μουντιάλ».

