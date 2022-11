Μουντιάλ 2022: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης στο Κατάρ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη τελετή έναρξης για το Μουντιάλ 2022 στο κατάμεστο στάδιο Al Bayt.

Το πρώτο χειμερινό Παγκόσμιο Κύπελλο στη Μέση Ανατολή ξεκινά με το Κατάρ να υποδέχεται το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Το Κατάρ έχει επικριθεί σφοδρά μέχρι σήμερα για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όσων εργάστηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Το θέαμα ωστόσο είναι εντυπωσιακό στην τελετή με το αραβικό στοιχείο να κυριαρχεί.

Κατά την έναρξη της τελετής ο Μαρσέλ Ντεσαγί, πρωταθλητής το 1998 με τη Γαλλία, έφερε το τρόπαιο εντός αγωνιστικού χώρου.

Jungkook becomes in the First Korean Act to ever perform at the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/caiWTfOYyj