Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Τα εξωτερικά γεγονότα θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και του δυναμισμού σας. ο αγώνας για την διατήρηση βασικών ισορροπιών στον επαγγελματικό τομέα συνεχίζεται. Ο Δεκέμβριος θα ξεκινήσει επεισοδιακά και λίγο ηχηρά με Νέα Σελήνη. Μέσα σε όλα θα γίνουν αναγκαστικά ξεκαθαρίσματα προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Προνοήστε έγκαιρα για καθυστερήσεις στα οικονομικά σας ή για νεκρά αδιέξοδα. Σε δύσκολες επαγγελματικές συνεργασίες ή στην αισθηματική σας ζωή φανείτε υποχωρητικοί ή επιτρέψτε στον εαυτό σας να κάνει μια περιστασιακή συνθηκολόγηση.

Ταύρος

Η εβδομάδα της Νέας Σελήνης έχει πολλές μεταβολές ενώ η ψυχολογική σας διάθεση θα διαφοροποιείται συχνά από την επιρροή διαφορετικών εξωτερικών περιστατικών. Αλλά και η καθημερινότητα σας προβλέπεται ευμετάβλητη και λίγο ταραγμένη. Ωστόσο μέρα με την μέρα κάποιες διαφορές στις σχέσεις σας υποχωρούν ενώ μια μεγαλύτερη δόση συνεννόησης με ανθρώπους που σας αφορούν θα συμβάλει στο να προχωρήσει πάλι μια υπόθεση που είχε φρεναριστεί. Αν και συγκριτικά με άλλους έχετε περισσότερη διευκόλυνση, οι μέρες αυτές σας θέλουν συνετούς στην οικονομική σας διαχείριση, συνεργάσιμους με ανθρώπους του περιβάλλοντος αλλά επιφυλακτικούς στο άκουσμα προτάσεων ή ευχάριστων ευκαιριών.

Δίδυμοι

Νέα Σελήνη στον Τοξότη και τις μέρες αυτές θα σας απασχολήσει πολύ ο τομέας των σχέσεων. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε επίσης τον τομέα των οικονομικών σας. αναστατώσεις και αλλαγές θα υπάρξουν στην καθημερινότητα σας ενώ τόσο για τα επαγγελματικά όσο και για τα αισθηματικά σας, πρέπει να έχετε εναλλακτικές όταν αυτοί οι τομείς θα αλλάζουν τις ισορροπίες τους. Διευρύνετε τις κοινωνικές σας γνωριμίες, υπερασπιστείτε τις θέσεις σας και γίνετε πιο επινοητικοί στην οικονομική σας διαχείριση. Προστατεύστε τα νώτα σας και μεριμνήστε από τώρα για δυσκολίες που θα μεσολαβήσουν σε όλους τους τομείς τον επόμενο μήνα.

Καρκίνος

Η Νέα Σελήνη του Δεκεμβρίου δεν αλλάζει και πολύ το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τελευταία. Για μια ακόμα φορά προσέξτε τις κινήσεις και τις εκφράσεις σας στον επαγγελματικό χώρο και με τους ανθρώπους που σχετίζεστε εργασιακά. Μην αναμιγνύεστε σε σχόλια και παρεξηγήσεις, μην δίνετε δικαίωμα για κριτική της προσωπικής σας ζωή και μην εμπιστεύεστε σε τρίτους κάτι που δεν θα θέλατε να γνωστοποιηθεί. Όσοι βρίσκεστε σε μέσο διακανονισμών να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Οι απαιτήσεις των άλλων θα είναι άμεσες και η καλύτερη ανταπόκριση σας θα πρέπει να είναι η ευελιξία και όχι η αρνητική αντίδραση. Συναισθηματικά έχετε περισσότερες πιθανότητες να περάσετε όμορφα.

Λέων

Ο Δεκέμβριος ξεκινά με Νέα Σελήνη και θα σας απασχολήσει πολύ το περιβάλλον της εργασίας. Προγραμματίστε τα έξοδα του μήνα για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων κατά την πορεία του. Προσπαθήστε να βρείτε ισορροπίες στις υποχρεώσεις που ποτέ δεν τελειώνουν και κυρίως προσπαθήστε να μην εμπιστεύεστε υποσχέσεις τρίτων για τα χρήματα σας. Κοινωνικά διαφαίνονται ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για να πετύχετε κάτι που θέλατε από καιρό. Συναισθηματικά λειτουργείτε καλύτερα ενώ όσοι κάνετε από εδώ και πέρα μια νέα γνωριμία θα έχει περισσότερες πιθανότητες αξιοποίησης.

Παρθένος

Ο Δεκέμβριος αρχίζει με πολύ ένταση και εκνευρισμό και θα πρέπει να προσέξετε τις σχέσεις σας με το στενό περιβάλλον και την υπεράσπιση του αντικειμένου της εργασίας σας. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη φέρνει και καθυστερήσεις που θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Οργανώστε καλύτερα τα οικονομικά σας έτσι ώστε οι άμεσες υποχρεώσεις να καλυφθούν. Ξαναπροσπαθήστε για την αποκατάσταση μιας σχέσης ή για να πετύχετε ένα σκοπό ο οποίος τις τελευταίες φορές δεν ήταν εφικτός. Οργανώστε τις μετακινήσεις σας και κυρίως την περίοδο των εορτών αν υπάρχει η εκδοχή ενός ταξιδιού ή μιας σύντομης διακοπής από τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας.

Ζυγός

Το άγχος συνεχίζεται με τη Νέα Σελήνη και ίσως πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στο στενό περιβάλλον. Εκεί θα εξελιχτούν πολλά και διάφορα και πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, κινητοποιηθείτε για να τακτοποιήσετε οικονομικές και άλλες εκκρεμότητες και μεριμνήστε για την ασφάλεια της εργασίας σας. Τα γεγονότα και οι δηλώσεις κάποιων θα σας προκαλέσουν, καλό όμως θα είναι να μην είστε ευέξαπτοι στις συζητήσεις σας με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τα συμφέροντα σας. συναισθητικά μια υπόθεση φαίνεται να παίρνει μια τελική ευθεία και δεν έχετε παρά να την αποδεχτείτε είτε η κατάληξη είναι ευχάριστη είτε οδηγεί στην τελική ανατροπή.

Σκορπιός

Επεισοδιακές και για εσάς οι επόμενες μέρες αλλά με αρκετό παράγοντα διευκόλυνσης τις περισσότερες φορές. Αυτό οφείλεται στην Νέα Σελήνη του Δεκεμβρίου. Προσέξτε λίγο την ασφάλεια των χρημάτων σας και κάποιους επιτήδειους στο περιβάλλον σας που έχουν την πρόθεση να σας εκμεταλλευτούν οικονομικά. Είναι πολύ πιθανό να σας γίνει μια πρόταση στην εργασία, ενώ αρκετοί ανακαλύπτετε ένα νέο σκοπό. Και στις δυο περιπτώσεις αφήστε το χρόνο να δείξει πιο ξεκάθαρα την ποιότητα των νέων προοπτικών. Μην αφήνετε τα νεύρα σας να ταλαιπωρούνται, προφυλαχτείτε από κινδύνους και μην βγαίνετε από ένα σταθερό προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

Τοξότης

Νευρικές αλλά αποτελεσματικές οι μέρες που ακολουθούν. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας είναι που σας διατηρεί σε ένταση ενώ αρκετοί τομείς στη ζωή σας, σας προβληματίζουν. Κάτι ετοιμάζεται σαν αλλαγή αλλά ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί η τελική του μορφή. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο ρεαλισμός της σκέψης και της συμπεριφοράς σας, σε δεύτερη μοίρα είναι τα συναισθηματικά σας και λίγο αδύναμα παραμένουν τα οικονομικά σας περιοριστείτε στις βασικές σας ανάγκες και μην ρισκάρετε σε νέες επεκτάσεις κάθε είδους.

Αιγόκερως

Ανασυγκροτήστε τις δυνάμεις σας και προστατεύστε τον ψυχικό σας κόσμο και επιμεληθείτε την ασφάλεια των κεκτημένων σας. Η Νέα Σελήνη θα φέρει ένα κύμα αναταράξεων και αιφνίδιων αλλαγών. Το βάρος της προσοχής σας να παραμείνει στραμμένο στα επαγγελματικά σας και να παραμείνετε επίσης συνεπείς στις κοινωνικές υποχρεώσεις αυτής της περιόδου. Στα αισθηματικά σας αποδεχτείτε μια κατάσταση και αφήστε λίγο αργότερα για να διεκδικήστε τα δικαιώματα σας από μια σχέση αγάπης που φαίνεται ότι σας έχει αδικήσει.

Υδροχόος

Οι μέρες αυτές είναι ανήσυχες και αρκετά επεισοδιακές. Κυρίως όμως είναι ζητήματα τρίτων που θα σας απασχολήσουν. Μια μικρή βελτίωση μπορεί να φανεί στον επαγγελματικό τομέα και προσπαθήστε να είστε άμεσοι στην αξιοποίηση ευκαιριών που θα σας δοθούν εκεί. Προβλήματα στις κοινωνικές σας σχέσεις δεν θα λείψουν, θα παίξει όμως σημαντικό ρόλο η δική σας αντιμετώπιση. Γενικότερα έρχεται μια εποχή με γεγονότα η οποία θα σας επηρεάσει να αναθεωρήσετε τον προϋπολογισμό σας και το σχεδιασμό των κινήσεων σας για το εγγύς μέλλον

Ιχθύς

Ο Δεκέμβριος έρχεται με άγχος και ένταση καθώς η Νέα Σελήνη επισημαίνει την ανάγκη για αλλαγές στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Υπερασπίστε την εργασία σας και αποφύγετε αντιθέσεις στο άμεσο περιβάλλον. Μην αφήνετε τρίτους να εκμεταλλεύονται το χαρακτήρα σας και να σας παρασύρουν σε ανεδαφικές επιλογές. Μην αναμιγνύεστε σε υποθέσεις άλλων και μην λέτε ανοικτά τις απόψεις την στιγμή που κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει έναρξη «πολέμου» με ένα περιβάλλον που ίσως δεν γνωρίζετε πολύ καλά. Συναισθηματικά είστε αρκετά καλυμμένοι, ενώ οικονομικά θα πρέπει να φανείτε προνοητικοί!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.