Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε ότι έχασε την όρασή του μετά τη μάχη του με μια «σοβαρή» λοίμωξη. Ο 77χρονος καλλιτέχνης έκανε τη σοκαριστική εξομολόγηση το βράδυ της Κυριακής μετά τη φιλανθρωπική παράσταση «The Devil Wears Prada: The Musical».

«Όπως κάποιοι από εσάς, ίσως, γνωρίζετε, είχα προβλήματα και τώρα έχω χάσει την όρασή μου. Δεν μπόρεσα να δω την παράσταση, αλλά απόλαυσα να την ακούω», είπε ο Έλτον Τζον στο κοινό, σύμφωνα με το BBC.

Ο νικητής του Grammy έδωσε επίσης τα εύσημα στον σύζυγό του, David Furnish, για τη βοήθειά του καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της «δοκιμασίας», όπως χαρακτήρισε την περιπέτεια με την υγεία του.

«Στον σύζυγό μου, που ήταν ο βράχος μου, επειδή δεν μπόρεσα να έρθω σε πολλές από τις πρόβες ή παραστάσεις, επειδή όπως ξέρετε, έχω χάσει την όρασή μου, οπότε μου είναι δύσκολο να δω, αλλά μου αρέσει να ακούω», ανέφερε ο καλλιτέχνης. «Και, αγόρι μου, ακουγόταν καλά απόψε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε!».

Ο Έλτον Τζον έγραψε την πρωτότυπη μουσική για το «The Devil Wears Prada: The Musical», στο οποίο πρωταγωνιστεί η υποψήφια για Tony, Vanessa Williams, στον ρόλο της Miranda Priestly.

«Δυστυχώς, έχασα την όρασή μου στο δεξί μάτι τον Ιούλιο, επειδή είχα μια μόλυνση στη Νότια Γαλλία και εδώ και τέσσερις μήνες δεν μπορώ να δω», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America».

Στη λαμπερή εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλά διάσημα πρόσωπα από τον κόσμο της μόδας, μεταξύ των οποίων και η αρχισυντάκτρια της Vogue, Anna Wintour, η οποία φημολογείται ότι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον χαρακτήρα της Πρίσλεϊ. «Είναι για το κοινό και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι να αποφασίσουν εάν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ εμένα και της Μιράντα Πρίσλεϊ», είπε χαρακτηριστικά στο BBC.

