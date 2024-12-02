Η Lauren Sanchez, η μέλλουσα κυρία Μπέζος, έκανε μια άκρως αποκαλυπτική και σέξι εμφάνιση ποζάροντας ως Catwoman. Η 54χρονη επιχειρηματίας φόρεσε ένα λάτεξ κοστούμι γάτας, αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το μαστίγιο που κρατούσε στο χέρι της.

Σε ένα δεύτερο καρέ από την ίδια περίσταση, δίπλα στη Lauren Sanchez φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος ως Batman. Πολλοί εικάζουν ότι πρόκειται για τον Τζεφ Μπέζος, αλλά τα αποκαλυπτήρια δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα ταίριαζε πάντως στον Τζεφ Μπέζος να είναι ο «άνθρωπος-νυχτερίδα»…

Ο Τζεφ Μπέζος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Μάιο του 2023 με ένα μονόπετρο με ροζ διαμάντια αξίας 2,5 εκατ. δολαρίων, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές στη Νότια Γαλλία με το υπερπολυτελές γιοτ του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής της Amazon είναι σήμερα ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή αξία 235 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index. Ο πλούτος του έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 57,7 δισ. δολάρια. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2019, πριν βγει το διαζύγιο της Σάντσεζ από τον επί 13 χρόνια σύζυγό της, Patrick Whitesell, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

