Τραμπ: Όταν ο νέος πρόεδρος έκανε τον αγρότη σε μουσικό σκετς

Ο «άγνωστος», στην Ελλάδα τουλάχιστον, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ, ειδικά στις ΗΠΑ, είναι γνωστός για τα «περάσματά» του από ριάλιτι, σειρές και ταινίες, και το 2005 μπήκε και στον χώρο του μιούζικαλ τραγουδώντας το «Green Acres».

Ο Τραμπ παρώδησε το γνωστό τραγούδι της αμερικανικής τηλεόρασης με την κωμική ηθοποιό Μέγκαν Μουλάλι κατά τη διάρκεια των 57ων ετήσιων βραβείων Primetime Emmy το 2005, στο Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.