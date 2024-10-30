Λογαριασμός
Lily Collins: Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» στηρίζει Κάμαλα Χάρις

Και ο πατέρας της, ο Φιλ Κόλινς, έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ

Lily Collins

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις μέσω ανάρτησής της στο Instagram, λίγες ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Στη φωτογραφία που μοιράστηκε η ηθοποιός ποζάρει φορώντας μία μπλούζα με το αυτοκόλλητο που δηλώνει τη συμμετοχή της στην εκλογική διαδικασία.

«Είμαι περήφανη που χρησιμοποίησα τη φωνή και την ψήφο μου για να υποστηρίξω την Κάμαλα Χάρις», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

«Μία ψήφος για την #HarrisWalz είναι μία ψήφος για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των LGBTQ+, την πολιτική για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη και τόσα άλλα. Έχουμε ήδη δει τους κινδύνους της εναλλακτικής λύσης», πρόσθεσε η Κόλινς, ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές της: «Να χρησιμοποιήσετε την ψήφο σας για να αγωνιστείτε για ό,τι είναι σωστό».

Lily Collins

Ίσως για μερικούς θαυμαστές της να μην αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ηθοποιός στηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ. Ο πατέρας της, ο διάσημος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Φιλ Κόλινς έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας στο Billboard το 2016: «Έχω ένα σπίτι γεμάτο αντι-Τραμπ».

Η Κόλινς εντάσσεται σε μία λίστα διασήμων που έχουν δημόσια ταχθεί στο πλευρό της Χάρις, ανάμεσά τους ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, o Τζορτζ Κλούνεϊ, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Μπιγιονσέ, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Independent».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

