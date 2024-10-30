Η Zoe Kravitz και ο Channing Tatum χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης, σύμφωνα με το «People». Την είδηση έκανε γνωστή το περιοδικό, επικαλούμενο άτομα από το στενό περιβάλλον του Channing Tatum και της Zoe Kravitz, που επιβεβαίωσαν τον χωρισμό του ζευγαριού.

Το «People» εκτός από την είδηση του χωρισμού, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί πως ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για τη Zoe Kravitz.

Υπενθυμίζεται πως το φθινόπωρο του 2023 η Zoe Kravitz είχε πυροδοτήσει τις φήμες περί αρραβώνων, καθώς στο Halloween πάρτι της Kendall Jenner, εμφανίστηκε με δαχτυλίδι αρραβώνων. Κρίμα, δεν θα φάμε κουφέτα από το συγκεκριμένο ζευγάρι.

