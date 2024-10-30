Λογαριασμός
Zoe Kravitz-Channing Tatum: Χώρισαν κι αυτοί - Τρία χρόνια άντεξαν - Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε…

Χώρισαν λίγους μήνες μετά τον αρραβώνα τους... 

Zoe Kravitz-Channing Tatum

Η Zoe Kravitz και ο Channing Tatum χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης, σύμφωνα με το «People». Την είδηση έκανε γνωστή το περιοδικό, επικαλούμενο άτομα από το στενό περιβάλλον του Channing Tatum και της Zoe Kravitz, που επιβεβαίωσαν τον χωρισμό του ζευγαριού. 

Το «People» εκτός από την είδηση του χωρισμού, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί πως ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για τη Zoe Kravitz.

Zoe Kravitz-Channing Tatum

Υπενθυμίζεται πως το φθινόπωρο του 2023 η Zoe Kravitz είχε πυροδοτήσει τις φήμες περί αρραβώνων, καθώς στο Halloween πάρτι της Kendall Jenner, εμφανίστηκε με δαχτυλίδι αρραβώνων. Κρίμα, δεν θα φάμε κουφέτα από το συγκεκριμένο ζευγάρι. 

Πηγή: skai.gr

Channing Tatum
