Από τον Μακρόν έως τον Μόντι, οι κυβερνήσεις στρώνουν το κόκκινο χαλί για τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχουν εντείνει τις προσωπικές επαφές τους με τους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Η Γαλλία και η Ινδία προσπαθούν να εξασφαλίσουν επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, υποδομές cloud και μικροτσίπ.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια εποχή που οι ΗΠΑ και η Κίνα εξακολουθούν να κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλες χώρες αγωνίζονται να μη μείνουν πίσω.

Οι χώρες προσπαθούν εσπευσμένα να μη μείνουν πίσω στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να ηγούνται προσωπικών «επιθέσεων γοητείας» για να προσελκύσουν επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών. Όπως σημειώνει το CNBC, οι δύο ηγέτες έχουν εντείνει φέτος τις κινήσεις τους για να προσελκύσουν τα στελέχη των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών του κόσμου, επιδιώκοντας επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ξεχωρίζουν ανάμεσα στις χώρες που προσπαθούν εναγωνίως να αναπτύξουν τα απαραίτητα data centers και τα οικοσυστήματα για την υποστήριξη της τεχνολογίας, λόγω της έμφασης που δίνουν στις προσωπικές σχέσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος φιλοξένησε κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο και έπεισε προσωπικά τον επικεφαλής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

Ο Μόντι από τη μεριά του συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, Άντι Τζάσι, την περασμένη Πέμπτη και χαιρέτισε τη «ρεκόρ επένδυση» ύψους 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας στη χώρα, εκ των οποίων τα 21 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα cloud.

Πέρυσι ο Μόντι συναντήθηκε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, τον CEO της Google, Σουντάρ Πιτσάι, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, με όλους να δεσμεύονται ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης της Ινδίας.

Ο Μακρόν φιλοξενεί ηγέτες του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Τον Μάιο, η SoftBank ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ισχύος 3,1 GW στη Γαλλία έως το 2031, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ύψους 75 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη συνολικής δυναμικότητας 5 GW σε υποδομές κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μακρόν είχε ζητήσει συνάντηση με τον Σον της SoftBank για να τον πείσει να δεσμευτεί στο έργο δύο μήνες νωρίτερα, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλασσαν μηνύματα καθώς διευθετούσαν τις λεπτομέρειες, όπως δήλωσε ο Σον σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Γάλλος πρόεδρος προέβαλε την ενεργειακή ισχύ της Γαλλίας - καθώς η χώρα καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνική ενέργεια - και δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει για τα έργα της SoftBank ισχύ 3GW αντί για 2GW, όπως ήταν η αρχική πρόταση που είχε διατυπώσει ο Μακρόν, σύμφωνα με τον Σον. «Η ομάδα του, η κυβερνητική ομάδα, είναι πολύ υποστηρικτική», δήλωσε ο Σον. «Οι ομάδες μας συνεργάζονται πολύ καλά».

Περίπου την ίδια περίοδο, ο Μακρόν προσέγγισε στελέχη μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για να συμμετάσχουν σε ένα γεύμα εργασίας με διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της συνόδου της G7 τον Ιούνιο, την οποία φιλοξένησε η Γαλλία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι διευθύνοντες σύμβουλοι της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, καθώς και ο επικεφαλής του Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης. Άλλα κορυφαία στελέχη τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο CEO της γαλλικής Mistral AI Αρτύρ Μενς, ο CEO της καναδικής Cohere Άινταν Γκόμεζ, ο Ουλτζάν Σάρκα της ιταλικής Domyn, ο Βίκτορ Ριπάρμπελι της βρετανικής Synthesia και ο Ρόμπιν Ρομπάχ της γερμανικής Black Forest Labs, επίσης συμμετείχαν.

Ινδία

Παράλληλα, ο Μόντι φιλοξένησε επίσης κορυφαίους Αμερικανούς τεχνολογικούς ηγέτες νωρίτερα φέτος στη σύνοδο Global AI στην Ινδία, γεγονός που οδήγησε σε δεσμεύσεις για επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

«Η Ινδία δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ινδία βλέπει ευκαιρία στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ινδία βλέπει το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Μόντι στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο κορυφής τον Φεβρουάριο, καλώντας τους διεθνείς τεχνολογικούς ηγέτες να «σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν στην Ινδία» ώστε να προσφέρουν προϊόντα και λύσεις σε όλο τον κόσμο.

Η εξασφάλιση επενδύσεων και συνεργασιών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Μόντι. Η Ινδία δεν παράγει ακόμη εγχώρια προηγμένα τσιπ ούτε διαθέτει ένα θεμελιώδες μοντέλο AI αντίστοιχου επιπέδου με τα κορυφαία αμερικανικά ή κινεζικά συστήματα, και ευρέως θεωρείται ότι υστερεί στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ινδός πρωθυπουργός έχει ενθαρρύνει τις διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες να επενδύσουν στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών στη χώρα.

Μήνες πριν από τη σύνοδο, η Ινδία εξασφάλισε τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην Ασία για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των «κυρίαρχων» δυνατοτήτων που χρειάζεται για το AI μέλλον της, ενώ η Google ανακοίνωσε επένδυση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα για τη δημιουργία του μεγαλύτερου κόμβου τεχνητής νοημοσύνης της εκτός ΗΠΑ. Για να ενθαρρύνει τους hyperscalers να κατασκευάσουν data centers τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία, η κυβέρνηση Μόντι έχει προσφέρει μακροπρόθεσμες φοροαπαλλαγές. Επίσης, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εγχώριες εταιρείες να αναπτύξουν ημιαγωγούς στη χώρα.

Κατά την επίσκεψη του Μόντι στην Ολλανδία τον Μάιο, η ολλανδική εταιρεία ASML ανέφερε ότι θα προμηθεύσει προηγμένα εργαλεία και λύσεις για το εργοστάσιο ημιαγωγών που δημιουργεί η ινδική εταιρεία Tata Electronics. Ο Λιπ-Μπου Ταν της Intel, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μόντι τον περασμένο Δεκέμβριο, υπέγραψε επίσης ως δυνητικός αγοραστής για τα τσιπ που θα παράγει η Tata Electronics.

Η Ινδία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικό εξοπλισμό, κάτι που την καθιστά ευάλωτη σε αποφάσεις και περιορισμούς εξαγωγών που μπορούν να επιβάλουν άλλες χώρες.

Το πρόσφατο ράλι των διεθνών μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχει ουσιαστικά αφήσει εκτός την Ινδία, λόγω της απουσίας μεγάλων AI επενδυτικών «παικτών», γεγονός που κάνει ακόμη πιο εμφανή και επείγουσα την προσπάθεια του Μόντι να προσελκύσει κεφάλαια και τεχνολογία.

Πηγή: skai.gr

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