Έρχονται αλλαγές στη «γεωγραφία» της Βουλής

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την Παρασκευή, αφού τακτοποιήσει κάποια διαδικαστικά θέματα, αναμένεται ο Γιώργος Καραμέρος να στείλει την επιστολή παραίτησής του στη Βουλή στον Νικήτα Κακλαμάνη με τον οποίο θα επικοινωνήσει σήμερα.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ οδεύοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγει τον δρόμο και για άλλους βουλευτές; Τα φώτα έχουν πέσει στους Μίλτο Ζαμπάρα, Βασίλη Κόκκαλη, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλη Κόκκαλη, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο κ.α. για το πως θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες. Συνολικά τουλάχιστον 15 βουλευτές εμφανίζονται να επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις λίστες της ΕΛ.Α.Σ., ο καθένας, ωστόσο αξιολογεί διαφορετικά τις κινήσεις του.

Για την έδρα του Γιώργου Καραμέρου όλα δείχνουν πως θα καταλήξει στην αντιπρόεδρο των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη, Μυρτώ Κοροβέση. Όπως είναι φυσικό αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί με την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Χρήστος Σπίρτζης φέρεται να μην επιθυμεί να μπει στη Βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ έχοντας εδώ και καιρό αποστασιοποιηθεί από την Κουμουνδουρού. Την κατάλληλη στιγμή θα βγάλει και σχετική ανακοίνωση αιτιολογώντας την απόφασή του. Με όλα τα νέα δεδομένα αναμένεται ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ.

Τίποτα δεν θυμίζει τη Βουλή που συγκροτήθηκε μετά τις δεύτερες εκλογές που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 47 έδρες. Σύντομα θα μείνει με 23 και είναι το πιο πιθανό να πέσει και κάτω από τους 20 αν και άλλα μέλη της Κ.Ο. δείξουν εμπράκτως την επιθυμία τους να πολιτευτούν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κομβική ημερομηνία για τις αποφάσεις πολλών βουλευτών θα είναι η 11η Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και η απόφαση που θα παρθεί σχετικά με το μέλλον του. Στη Βουλή των 40 ανεξάρτητων βουλευτών, που αποτελούν τη δεύτερη δύναμη, είναι χαρακτηριστικό πως η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την ίδια σύνθεση από τις εκλογές του 2023 είναι το ΚΚΕ.

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως δεν σχεδιάζει να αλλάξει τη στρατηγική του από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις του δίνουν νέους πόντους. Πριν τον Γιώργο Καραμέρο είχε παραιτηθεί την εβδομάδα που πέρασε και ο Κώστας Ζαχαριάδης που ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Από την Αμαλίας φαίνεται πως δεν θέλουν σε αυτή τη φάση να χαλάσουν την εικόνα ανανέωσης που έχει δώσει η ΕΛ.Α.Σ. Άλλωστε, όπως φέρεται να αναφέρει σε συνομιλητές του ο Αλέξης Τσίπρας κανέναν που παραιτείται δεν τον εμποδίζει να μπει στην πλατφόρμα myelas.gr και να εγγραφεί μέλος. Δεν αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πρώην συντρόφους του. Ούτε θα πρέπει να περιμένουν όσοι επιστρέψουν η υποδοχή να γίνει με τυμπανοκρουσίες. Όλα θα κριθούν βέβαια και από τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς αν εκτιμηθεί πως νυν βουλευτές και στελέχη μπορεί να σηματοδοτήσουν συστράτευση και συμπερίληψη ενδεχομένως από τον Σεπτέμβριο οι διαδικασίες να τρέξουν. Κάποιοι δίαυλοι επικοινωνίας, άλλωστε φαίνεται πως έχουν ανοίξει.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται την Πέμπτη να συνομιλήσει με πολίτες στο Περιστέρι και την Παρασκευή να τοποθετηθεί στο συνέδριο του Economist.

Πηγή: skai.gr

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