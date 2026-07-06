Διάρρηξη έγινε την Κυριακή στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον Ρενέ Λαλίκ, τον διάσημο δεξιοτέχνη κοσμητοποιό και υαλουργό της Art Nouveau και της Art Deco, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο εργοστάσιο στην ανατολική Γαλλία, απ' όπου εκλάπησαν κοσμήματα αξίας «μερικών εκατομμυρίων», δήλωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

«Περίπου είκοσι κοσμήματα εκλάπησαν». Γίνονται εκτιμήσεις για τη ζημία που αφορά τα κλεμμένα αντικείμενα, αλλά μπορεί να ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανόν κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια, διευκρίνισε η πηγή.

Το μουσείο, το οποίο εκθέτει σε μια επιφάνεια 900 τ.μ. τις δημιουργίες από γυαλί του Ρενέ Λαλίκ (1860-1945) και άνοιξε το 2011 στο Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, ανακοίνωσε το κλείσιμό του για λίγες ημέρες "προκειμένου να προετοιμαστεί το ασφαλές άνοιγμά του", αναφέρει η διοίκησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άτομα που φορούσαν μάσκες διέρρηξαν μια πόρτα και έσπασαν έξι βιτρίνες που περιείχαν κοσμήματα, δήλωσε άλλη πηγή προσκείμενη στην έρευνα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για κοσμήματα από κρύσταλλο, χωρίς πολύτιμους λίθους, και που δεν μπορούν να λιώσουν.

«Ένας συναγερμός ήχησε, αλλά μέχρι η εταιρία φύλαξης να το επαληθεύσει, μια καθαρίστρια που έφθασε πρώτη στο σημείο ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία», δήλωσε η πρώτη πηγή.

Όταν ρωτήθηκε από την περιφερειακή εφημερίδα Les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) ο Κριστιάν Ντόρσνερ, δήμαρχος του Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, μιας κοινότητας 1.500 κατοίκων, περίπου 60 χλμ βορειοδυτικά του Στρασβούργου, δηλωσε «οργισμένος».

«Όλοι οι συναγερμοί λειτούργησαν, όπως πρέπει. Και μετά, (με) την εταιρία φύλαξης, κατά τα φαινόμενα, υπήρξε ένα μεγάλο κενό στη δράση της: δεν παρενέβησαν αμέσως, δεν ειδοποίησαν τη χωροφυλακή».

Το μουσείο Lalique θεωρείται ένας «ευαίσθητος χώρος» στον οποίο «δίδεται ιδιαίτερη προσοχή»μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2025. "Υπήρχε μηχανισμός προστασίας, αλλά όχι επαρκής", σχολίασε η πρώτη πηγή που είναι προσκείμενη στην έρευνα.

Η διάρρηξη της Κυριακής συνιστά «μια απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική μας κληρονομιά», δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της περιφέρειας Γκραν Εστ, Φρανκ Λερουά.

«Πέρα από τα έργα που εκλάπησαν, αυτό είναι ένα εμβληματικό μέρος της ιστορίας μας, της τεχνογνωσίας μας και τους πολιτισμού μας που επλήγη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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