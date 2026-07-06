Η πρόκριση κερδήθηκε, αλλά χάθηκε η φωνή του Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός της Αγγλίας οδήγησε την ομάδα του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 3-2 επί του Μεξικού, ωστόσο δεν είχε φωνή μετά το ματς για δηλώσεις, καθώς ο λαιμός του έκλεισε όταν τραγουδούσε μαζί με τους συμπαίκτες του και την αγγλική κερκίδα το Wonderwall των Oasis.

«Η φωνή μου έχει χαθεί.Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, έπρεπε να παλέψουμε. Έπρεπε να βρούμε κάτι. Απλώς τραγουδούσα εκεί, δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω. Όλα ήταν εναντίον μας, βρήκαμε έναν τρόπο. Είμαι άφωνος, δεν μπορώ καν να μιλήσω», είπε με όση φωνή είχε απομείνει μέσα του ο φορ της Μπάγερν, που πέτυχε δύο γκολ για τα «τρία λιοντάρια».

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