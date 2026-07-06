Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίθανο βίντεο: Ο Κέιν έχασε τη φωνή του στους πανηγυρισμούς και δεν μπορούσε να κάνει δηλώσεις

Ο Χάρι Κέιν έχασε τη φωνή του στους πανηγυρισμούς για τη μεγάλη πρόκριση της Αγγλίας επί του Μεξικού και δεν μπορούσε να... σταυρώσει πάνω από λίγες λέξεις

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κέιν

Η πρόκριση κερδήθηκε, αλλά χάθηκε η φωνή του Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός της Αγγλίας οδήγησε την ομάδα του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 3-2 επί του Μεξικού, ωστόσο δεν είχε φωνή μετά το ματς για δηλώσεις, καθώς ο λαιμός του έκλεισε όταν τραγουδούσε μαζί με τους συμπαίκτες του και την αγγλική κερκίδα το Wonderwall των Oasis.

«Η φωνή μου έχει χαθεί.Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, έπρεπε να παλέψουμε. Έπρεπε να βρούμε κάτι. Απλώς τραγουδούσα εκεί, δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω. Όλα ήταν εναντίον μας, βρήκαμε έναν τρόπο. Είμαι άφωνος, δεν μπορώ καν να μιλήσω», είπε με όση φωνή είχε απομείνει μέσα του ο φορ της Μπάγερν, που πέτυχε δύο γκολ για τα «τρία λιοντάρια».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026 Αγγλία Χάρι Κέιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο