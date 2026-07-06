Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας

Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ. Όπως αναμενόταν, η παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ ήταν και η τελευταία του με τη Σελεσάο, με τον ίδιο τον 34χρονο να επιβεβαιώνει μέσα από δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά από την οδυνηρή ήττα κόντρα στη Νορβηγία, ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα της χώρας του

«Προσπάθησα. Προσπάθησα πολύ. Όλα ξεκίνησαν εδώ, στο Met Life stadium, και όλα τελείωσαν εδώ. Τελείωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το 2010, στο γήπεδο στο οποίο αγωνίστηκε και απόψε, σε ένα φιλικό με τις ΗΠΑ, ενώ έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της, «μετρώντας» συνολικά μαζί της 130 εμφανίσεις με 80 γκολ, μια φανταστική επίδοση που τον έχει κάνει τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της!

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